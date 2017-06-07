Профсоюз «Учитель» : ЕГЭ — сложная и ответственная, требующая существенного эмоционального и физического напряжения — должна быть оплачена

/Образование/

Профсоюз обращается к министру образования Ольге Васильевой с просьбой незамедлительно инициировать проверку наличия и содержания региональных нормативных актов, регулирующих выплату компенсаций педагогам за работу на ЕГЭ. Это можно сделать путем обращения в генеральную прокуратуру РФ. А так же дать поручение Рособрнадзору подготовить и разослать в регионы примерное положение об организации работы на ЕГЭ, в котором перечислить все виды работ на итоговой аттестации, предусмотреть заключение трудового договора, указать региональный бюджет как источник выплаты компенсации и гарантировать сохранение зарплаты по основному месту работы.

Все российские педагоги должны получать компенсацию за работу на ЕГЭ

Открытое обращение профсоюза «Учитель» к министру образования Ольге Васильевой

В феврале этого года депутат член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин по просьбе профсоюза «Учитель» отправил запрос в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку в связи с отсутствием выплаты компенсации педагогам за работу на ЕГЭ во многих российских регионах. В письме «Учителя» было упомянуто 36 регионов, из 32-х регионов были получены ответы. 18 региональных прокуратур обнаружили те или иные нарушения и вынесли представления в адрес региональных органов власти. В семи случаях прокуратуры не обнаружили нарушений, хотя они очевидны для профсоюза «Учитель». В эти регионы письма отправлены повторно.

В ближайшее время профсоюз намерен еще раз обратиться в те регионы, где были вынесены предписания, поскольку мониторинг правовых порталов и сайтов уполномоченных органов в большинстве случаев не обнаруживает там только что принятых положений о выплате компенсации за работу на ЕГЭ или исправленных положений, несмотря на то, что предписания были вынесены еще в марте или начале апреля. На основании ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона должны быть приняты в течение месяца.

Кроме того, анализ положений о размере и порядке выплаты педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ в остальных регионах также не радует. Из 49 изученных положений в 27-ми не предусмотрена компенсация за работу для трех специальностей: «организаторов в», «организаторов вне» аудитории, а также технических специалистов. Список этих регионов: Астраханская, Владимирская, Вологодская, Волгоградская, Иркутская, Курганская, Московская, Нижегородская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Саратовская, Сахалинская, Тамбовская, Тверская, Челябинская, Ярославская области, Ставропольский, Красноярский, Пермский края, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания, Республика Удмуртия, Республика Хакасия.

В 10 регионах компенсируют работу организаторам, но не компенсируют техническим специалистам: это Забайкальский край, Ненецкий АО, Ивановская, Орловская, Тюменская, Ульяновская области, Республика Адыгея, Республика Мордовия, Республика Тыва, Чувашская Республика. И в положении Курской области упомянуты технические специалисты, но нет организаторов.

Эти три категории работников на ЕГЭ самые массовые и регионы продолжают экономить на выплате им компенсации. Ответ Рособрнадзора от 25 мая 2017 года профсоюзу «Учитель» подтверждает тот факт, что компенсация за работу на ЕГЭ положена по закону. Но тоже самое Рособрнадзор отвечал профсоюзу и год назад, обещая проконтролировать регионы. Необходима не очередная формальная проверка, а ясно выраженная позиция Министерства образования и науки РФ.

Региональные власти соревнуются в поиске способов сберечь бюджетные средства за счет оплаты учительского труда. В Нижегородской области обязанность работать на ЕГЭ чиновники от образования пытаются включить в должностные инструкции педагогов и призывают школы платить компенсацию из бюджета учреждения. Это означает, что учителя либо не получат никакой компенсации (многие школы в последний год в принципе не имеют стимулирующего фонда оплаты труда), либо на компенсацию за ЕГЭ пойдут те средства, которые были предусмотрены для поощрения учителей за достижения и упорный труд.

В ответе из Самарской области работники прокуратуры также отмечают, что по информации Минобрнауки Самарской области администрация образовательной организации может выплачивать дополнительные надбавки за работу на ЕГЭ за счет фонда экономии оплаты труда школы. Профсоюз «Учитель» обращает внимание прокуратуры Самарской области, что ст. 47 ч. 9 ФЗ «Об образовании в РФ» указывает на то, что «педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение единого государственного экзамена». Выплаты из фонда экономии оплаты труда в этом положении не упомянуты. Таким образом, выплата средств в рамках фонда оплаты труда самой образовательной организацией не может считаться надлежащей оплатой труда за участие в проведение и подготовке единого государственного экзамена. Основной оплатой за такую работу должны быть компенсации за дополнительный, не предусмотренный должностными обязанностями труд.

Прокуратура Еврейской автономной области выявила нарушения трудовых прав педагогов, привлекаемых к подготовке и проведению единого государственного экзамена. В ЕАО даже не принят нормативный правовой акт, устанавливающий размер и порядок выплаты компенсации. Председатель комитета образования ЕАО Татьяна Пчёлкина в ответ на это «пугает» педагогов тем, что в случае выплаты компенсации они лишатся зарплаты по основному месту работы, и компенсация будет существенно ниже.

Уважаемая Ольга Юрьевна! Отсутствие единых подходов к выплате компенсаций педагогам, привлекаемым к проведению ЕГЭ, полная разноголосица в региональных положениях о выплате компенсации, отсутствие или катастрофически низкий ее размер в некоторых регионах приводят к росту недовольства в педагогическом сообществе. Работа на ЕГЭ — сложная и ответственная, требующая существенного эмоционального и физического напряжения — должна быть оплачена. Призываем вас решить проблему и обеспечить соблюдение ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ» всеми регионами.

По мнению МПРО «Учитель», Министерству образования и науки РФ необходимо подготовить и разослать в регионы примерное положение о выплате компенсаций за работу на ЕГЭ (или ГИА в целом, включая ОГЭ), в которое включить следующие правила: 1) выплата компенсации осуществляется из бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ, выделяемых на проведение единого государственного экзамена (не из бюджета школы), 2) компенсация выплачивается за все виды работ (включая организаторов и технических специалистов), 3) с работником заключается отдельный трудовой договор, 4) сохраняется заработная плата по основному месту работы.

Источник: МПРО «Учитель»