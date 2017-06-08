В Новороссийском институте (филиале) Московского гуманитарно-экономического университета идёт государственная итоговая аттестация

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В Новороссийском институте (филиале) Московского гуманитарно-экономического университета горячая пора – идёт государственная итоговая аттестация. В этом году в 16-ый раз один из самых востребованных вузов г.Новороссийска и его регионов выпускает специалистов и бакалавров для работы в разных социально-экономических сферах. 286 выпускников станут юристами, психологами, экономистами, бакалаврами международных отношений и специалистами в таможенном деле.

Государственная итоговая аттестация – ответственный и напряжённый период для студентов. Они сдают междисциплинарные экзамены и защищают выпускную квалификационную работу, которая является итогом преддипломной практики. Многие студенты по итогам ВКР получили справки о внедрении своих результатов исследования в организациях, где проходили практику, и место для трудоустройства им там гарантировано.

На смену выпускникам прейдут новые студенты. Уже сейчас в Новороссийском институте (филиале) начался приём абитуриентов. Вуз успешно прошёл проверку Рособрнадзора и им возобновлена аккредитация образовательной деятельности (приказ от 02.03.2017 № 234) и принято решение о снятии предписания с контроля (приказ Рособрнадзора от 04.07.2017 № 217/43-ЛЗ). Новороссийский институт (филиал) является структурным подразделением Московского гуманитарно-экономического университета, который аккредитован по всем направлениям подготовки, реализуемым в Новороссийском филиале, что является гарантией получения диплома государственного образца. Филиал имеет все необходимые условия для обучения по таким направлениям подготовки как «Психология», «Юриспруденция», Международные отношения», «Таможенное дело». Более подробную информацию можно узнать на сайте вуза www.nvr-mgei