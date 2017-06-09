В Питербурге прошла конференция Государственно-частное партнерство в сфере транспорта: модели и опыт

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На базе Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ состоялась международная научная конференция на тему «Государственно-частное партнерство в сфере транспорта: модели и опыт».

Открыли конференцию первый заместитель директора Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ К.В. Кротов и заведующий кафедрой государственного и муниципального управления СПбГУ, Министр транспорта России М.Ю. Соколов. В приветственной речи Константин Викторович Кротов отметил расширение географического представительства участников, среди которых теперь не только студенты Санкт-Петербургского государственного университета и петербургских транспортных ВУЗов, но студенты и преподаватели из Новороссийска, Ростова-на-Дону, Ульяновской области, Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии, Самарского государственного университета путей сообщения, Иркутского государственного университета путей сообщения, Высшей школы экономики, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Интерес к конференции не случаен, на настоящий момент она является единственной научно-практической площадкой, где начинающие специалисты в сфере ГЧП могут апробировать свои знания и навыки в прямом диалоге и дискуссии с признанными экспертами.

Максим Юрьевич Соколов в свою очередь подчеркнул важность изучения государственно-частного партнерства (ГЧП) в высших учебных заведениях и значимость конференции в том, чтобы помочь начинающим специалистам изучать эту форму взаимодействия публичного и частного сектора, получить неискаженное понимание базисов от практиков и экспертов в области ГЧП.

Доцент кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» Абрамян С.К. выступила с докладом на тему: «Государственно-частное партнерство в сфере управления транспортными потоками в мо г. Новороссийск».