Рособрнадзор собирает мнения выпускников школ о ЕГЭ

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки с 9 до 25 июня запускает опрос на официальном портале ЕГЭ , который позволит узнать отношение школьников к итоговым испытаниям, их мнение относительно важных вопросов и проблем, с которыми ребята сталкиваются на экзаменах.

Выпускники, будущие и настоящие, нам важно понимать ваше отношение к ЕГЭ, что вы думаете об экзамене в его текущей форме и каким вы видите его в будущем, что вам нравится и не нравится, что помогает и что мешает. Восемь вопросов по два варианта ответа, это не займет много времени.

Для того, чтобы результаты опроса могли отразить ваше реальное мнение, мы просим вас подойти к выбору ответов максимально честно и объективно. Ваше мнение важно для нас! Говорится в сообщении Рособрнадзора.