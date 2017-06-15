Выпускники 2017 года лучше справились с ЕГЭ по профильной математике лучше, чем их предшественники годом ранее

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные итоги ЕГЭ по математике профильного уровня, который проходил 2 июня.

Средний балл участников вырос по сравнению с прошлым годом почти на 1 балл и составил 47,1 балла. Число участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог в 27 баллов, сократилось на 1%. Всего в ЕГЭ по профильной математике приняли участие около 391 тысячи участников.

«Уровень сложности ЕГЭ по математике профильного уровня в 2017 году не менялся. Предварительные результаты экзамена свидетельствуют, что участники в этом году справились с заданиями лучше. Также можно констатировать более осознанный выбор уровня ЕГЭ по математике выпускниками: меньше участников записались сразу на оба экзамена, профильный ЕГЭ выбрали в основном выпускники, которым математика нужна для поступления в вуз», - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Благодаря внедрению технологии сканирования бланков ответов участников ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов была оперативно завершена обработка результатов. Участники ЕГЭ по математике профильного уровня смогут узнать свой результат на два дня раньше установленного срока. Это можно сделать через личный кабинет на портале ЕГЭ - http://check.ege.edu.ru/.

28 июня в основной период ЕГЭ 2017 года предусмотрен резервный срок для сдачи ЕГЭ по математике. Сдать экзамен в этот день смогут выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат. Также ЕГЭ по математике смогут пересдать выпускники текущего года, получившие положительный результат ЕГЭ по русскому языку, но не имеющие удовлетворительного результата ЕГЭ по математике ни базового, ни профильного уровня. Для пересдачи такие выпускники могут выбрать любой уровень ЕГЭ по математике – профильный или базовый.

Источник: Рособрнадзор