Россияне предпочитают историю основам религии и закону Божию

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Левада-Центр провёл опрос жителей России посвященный образованию. По данным опроса проведённого Левада-Центром продолжает расти доля россиян, считающих, что следовало бы уделить наибольшее внимание преподаванию истории в школе. В период 2011-2017 гг. снижается интерес к естественно-техническим наукам. Идея единых учебников по истории и литературы находит одобрение более чем у половины опрошенных.

Более половины россиян считают, что следовало бы уделить наибольшее внимание преподаванию истории. Больше 40% во главу угла ставят математику, 38% русскому языку. За более широкое преподавание основ религии и закона Божия 7%.

За единый учебник по истории выступили 46%, за единый учебник по литературе 45%.

*АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор Левада-Центра опубликовал заявление о не согласии с данным решением.