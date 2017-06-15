Дмитрий Медведев обсудил с российскими книгоиздателями и представителями библиотек ситуацию с детским чтением

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Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев встретился с представителями книжной индустрии и библиотечного сообщества для обсуждения состояния и развития детского чтения. Во встрече приняли участие директор Российской государственной детской библиотеки, основатель и генеральный директор Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» Мария Веденяпина, генеральный директор «ЛитРес» Сергей Анурьев, детские писатели и художники-иллюстраторы.

Встреча состоялась на книжном фестивале «Красная площадь-2017», который проходил с 3 по 6 июня в Москве.

В ходе дискуссии участникам были представлены в том числе результаты международных исследований детских читательских компетенций, согласно которым 10-летние российские дети по указанным компетенциям находятся на втором месте в мире, а 15-летние дети – на 26.

Исходя из текущей ситуации, премьер-министр обсудил вопросы популяризации детского чтения, планы по развитию детских читательских компетенций и востребованности электронных книг. В числе основных задач государственной значимости – привить представителям молодого поколения любовь к книге и сделать доступным достаточное количество книг для детей различного возраста в образовательных учреждениях и школьных библиотеках.

Александр Брычкин рассказал премьер-министру, что «Российский учебник» активно занимается развитием читательских компетенций школьников, представив Дмитрию Медведеву инновационную цифровую образовательную платформу LECTA, созданную корпорацией.

*Корпорация «Российский учебник» в лице генерального директора Александр Брычкина стала единственным представителем издательств учебной литературы, принявшим участие в данной встрече.

*Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля «Красная площадь-2017»

Источник: «Российский учебник»