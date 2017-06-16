В Президентской библиотеке подвели итоги Международной антарктической экспедиции

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Совместные научные исследования антарктической территории играют важную роль в развитии Полярного региона. Об этом было заявлено на конференции «Наука без границ: Швейцарские полярные исследования и Антарктическая циркумполярная экспедиция», которая состоялась в Президентской библиотеке. На ней были подведены итоги Международной антарктической циркумполярной экспедиции (АСЕ), проходившей вокруг Антарктиды с 20 декабря 2016 г. по 20 марта 2017 г.

Открывая конференцию, Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Мишель Файетта напомнил, что экспедиция ACE – первый проект Швейцарского полярного института, Швейцарского института лесных, снежных и ландшафтных исследований WSL, Высшей технической школы в Цюрихе (ETHZ), Бернского университета и издательства «Paulsen». Он подчеркнул: «Экспедиция стала вехой в исследованиях Антарктики. Благодаря ей международное научное сообщество получило новую информацию о континенте, и, что особо важно, проект объединил молодых учёных из разных стран в их интересе к исследованию удалённых территорий».

Антарктическая экспедиция проходила под эгидой Русского географического общества, предоставившего для работы научно-исследовательское судно «Академик Трешников». «Идея „Морского университета АСЕ“ мне очень понравилась, ведь международные команды могли использовать оборудованные на борту научные лаборатории и тем самым получили незабываемый опыт морских исследований по целому ряду направлений, от биологии до климатологии и океанографии», – отметил посол Швейцарии в России Ив Россье.

«Говорить о подведении итогов экспедиции пока рано. Нам необходимо около 3?4 лет, чтобы исследовать весь полученный материал», – рассказал Фредерик Паулсен, участник экспедиции, Почётный генеральный консул России в Лозанне и член попечительского совета Русского географического общества. «Тем не менее, есть некоторые результаты. К примеру, мы узнали, что загрязнение моря не зависит от удалённости заселённых территорий: во всех океанах можно найти кусочки пластика, пусть и очень маленькие; и что растет популяция моржей, а также голубых китов, ранее считавшихся вымирающим видом», – добавил полярный исследователь.

Вопросам изучения и освоения полярных территорий Президентская библиотека уделяет пристальное внимание. Ежегодно в конце февраля в здании на Сенатской площади проходит форум «День Арктики», на котором поднимаются вопросы, связанные с исследованием арктической территории, изучением и сохранением её природного наследия, инновационным развитием арктических технологий и др. В апреле 2017 года на Международном арктическом форуме в Архангельске Президентская библиотека представила электронную коллекцию «Арктика – территория диалога». В неё вошли как официальные документы, касающиеся данного региона, так и цифровые копии раритетных изданий, рассказывающие об истории исследования Арктики.

История исследований Южного полюса представлена на портале Президентской библиотеки отдельными изданиями. Так, книга 1912 года «Исследование полярных стран: история путешествий к Северному и Южному полюсам с древнейших времен до настоящего времени», включённая в электронную коллекцию «Освоение Арктики», рассказывает, что к изучению Антарктиды людей толкнуло ошибочное представление о размерах этой территории: «Существовало убеждение, что суше северного полушария должно соответствовать, приблизительно, равновеликое материковое пространство в южном полушарии, чтобы удержать земной шар в равновесии и сделать невозможным его опрокидывание. Эти праздные умозрения научной фантазии вызвали целый ряд путешествий с целью открытия неизвестной южной земли».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки