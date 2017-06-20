Минимальные пороги на ЕГЭ-2017 по обществознанию, физике и литературе преодолели больше участников, чем в прошлом году

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные итоги ЕГЭ 2017 года по обществознанию, литературе и физике.

ЕГЭ по обществознанию в основной период сдавали около 318 тысяч участников, ЕГЭ по физике – более 155 тысяч участников, ЕГЭ по литературе – более 41 тысячи участников. Средние баллы по всем трем предметам в 2017 году сопоставимы с результатами прошлого года.

Сократилось число участников ЕГЭ, которым не удалось преодолеть установленный минимальный порог по предметам: по обществознанию до 13,8% с 17,5% в прошлом году, по физике – до 3,8% с 6,1%, по литературе – до 2,9% с 4,4% годом ранее.

«Средние баллы сопоставимы с результатами прошлого года, это говорит о стабильности экзамена и объективности оценивания. Важно, что уменьшается количество непреодолевших минимальные пороги. Это происходит во многом благодаря грамотной работе с результатами ЕГЭ, когда они анализируются и используются в работе институтов повышения квалификации педагогов. По ряду регионов очень серьезные результаты дал проект «Я сдам ЕГЭ», - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Благодаря использованию технологии сканирования работ участников в пунктах проведения экзаменов итоги ЕГЭ по обществознанию, литературе и физике были обработаны раньше сроков, установленных графиком выдачи результатов. Выпускники смогут узнать свой результат на день раньше.

Источник: Рособрнадзор