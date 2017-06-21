Стали известны результаты ЕГЭ еще по трем учебным предметам

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По состоянию на 20 июня известны результаты еще по трем учебным предметам: по обществознанию, физике и литературе.

По обществознанию стобалльных результатов два, в 2016 году был один. Количество высоких результатов не на много, но выросло. Число неуспевающих также, как и на математике, сопоставимо с результатами прошлого 2016 года.

По литературе количество стобалльных результатов уменьшилось, также уменьшилось и количество высоких результатов.

Результаты по физике порадовали: стобалльных результатов 3, а в 2016 году таких не было. Количество высокобалльников выросло значительно, а не преодолевших порог успешности, наоборот, уменьшилось.

Вместе с тем, к троим удаленным 2 июня с экзамена по математике профильного уровня добавились два удаления 19 июня с экзамена по химии и истории за наличие справочных материалов и телефона в ППЭ.

Результаты по русскому языку и биологии ожидаются к концу текущей недели.

Источник: Министерство образования Краснодарского края