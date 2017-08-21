Археологический «разрез» Крыма: итоги крупнейших раскопок в истории полуострова

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Крымская новостроечная экспедиция Института археологии РАН, начавшая работу весной этого года, завершает работу в восточной части полуострова. В зоне вдоль строящейся трассы «Таврида» от Симферополя до Керчи ученые исследовали более 60 памятников – от мезолита до XIX века.

«Это крупнейшие археологические раскопки в истории Крыма. Мы исследовали почти 300-километровый «историк-культурный разрез», уходящий в прошлое на 10 тысяч лет. Вместе с нами памятники исследовали антропологи, палеозоологи, почвоведы, реставраторы, ученые из Крыма, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Краснодарского края», – сказал руководитель экспедиции, доктор исторических наук Сергей Внуков.

Впервые в крупном проекте по сохранению памятников участвовали ведущие археологические учреждения России из различных регионов: Институт археологии РАН (Москва), Институт истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург), Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск), Историко-археологический музей-заповедник «Неаполь Скифский» (Симферополь), Институт археологии Крыма (Симферополь), а также археологические организации Краснодарского края.

Конструктивное взаимодействие археологов из различных регионов, имеющих опыт работы в Причерноморье, позволило выполнить масштабные полевые работы в сжатые сроки.

Он подчеркнул, что ученым еще предстоит большая работа по анализу собранного материала, однако уже сейчас уже можно подвести предварительные итоги работы. После исследования и публикации полученных данных находки – несколько тысяч артфактов – будут переданы в музеи Крыма.

Каменный век, бронза и железо

Самый древний памятник, который исследовала экспедиция, – стоянка «Яблочное 1» в Белогорском районе. Здесь были найдены каменные орудия и заготовки для них: нуклеусы, отщепы, пластины, скребки, скобели, резец. Находки указывают, что здесь были стойбища охотников и собирателей каменного века. Особенности орудий позволяют датировать стоянку эпохами мезолита и неолита, то есть IX-IV тысячелетиями до нашей эры.

К эпохе бронзы относятся 14 погребальных курганов, исследованных экспедицией. Тогда крымские степи и предгорья населяли кочевники, которые хоронили своих умерших в курганах на боку с поджатыми коленями. Самые ранние такие курганы сооружены носителями ямной (вторая половина III – начало II тысячелетия до н. э.) и кеми-обинской (конец III - первая половина II тысячлетия до н. э.) археологических культур. Захоронения последней совершались в каменных ящиках с раскрашенными охрой внутренними стенками. Погребенных сопровождали лепные сосуды, изделия из камня и кости.

В времена поздней бронзы в курганах появляются сложные каменные конструкции в курганах. Наиболее ярким примером стал курган номер 3 курганной группы «Фонтан 1».

Перед первым погребением в этом кургане соорудили невысокую земляную площадку, которую по периметру обложили камнями. С юга к ней примыкала конструкция из каменных крупных блоков в виде буквы «П». В центре площадки под плитами был совершено захоронение ребенка, в которое был положен орнаментированный лепной сосуд. Позднее вокруг центрального погребения была возведена квадратная ограда из таких же массивных блоков. В последующие периоды в кургане было совершено еще несколько погребений.

К раннему железному веку (кизил-кобинская и скифская культуры – IX-IV вв. до н.э.) относятся 11 курганов и более 10 впускных погребений в курганах более раннего времени.

В большинстве случаев это захоронения в простых прямоугольных ямах, сопровождаемые лепными сосудами. В скифских захоронениях также встречаются бронзовые наконечники стрел, единичные железные предметы и украшения. В одном погребении воина найдена греческая амфора с клеймом.

Античность

Античные поселения в зоне раскопок были найдены только на Керченском полуострове в границах Боспорского царства. В основном, это сельские поселения эллинистического времени IV–III веков до н.э. Кроме того, ученые исследовали участок городища «11-й километр» I века до н.э. – III века н.э, где было найдено большое количество артефактов, в том числе монет. Раскопки проводятся и на всех оборонительных валах Керченского полуострова: Бескровного, Аккосов (Узунларский), Акмонайском.

Впервые были детально исследованы курганы «Госпитальный» и «Цементная Слободка» в Керчи. Их склепы были разрушены и ограблены в древности.

В 10 километрах к западу от Керчи археологи исследовали два кургана группы «Александровские скалы». Здесь были найдены два могильника I-II веков н.э., в которых обнаружено 213 погребений.

В захоронениях находились красноглиняные и краснолаковые миски и кувшины. В мисках часто встречаются кости животных. Нередки находки маленьких железных ножей и оселков, бронзовых застежек-фибул и стеклянных флаконов, бусин.

Средние века

Наиболее ранние средневековые памятники по трассе «Таврида» представлены впускными погребениями в древние курганы XI – XIII веков. Одно из наиболее интересных – захоронение половецкого воина-кочевника в кургане 1 группы из 14 курганов в Белогорском районе.

Воин был погребен вместе с железной кольчугой, кольчужным шлемом-мисюркой, кожаным колчаном со стрелами, железной саблей, обрубком серебряной витой гривны, амфорой, бронзовым котелком с железной дужкой.

Эпохой Золотой Орды датируются два поселения: «Кош-Кую» и «Жемчужина-1». При исследовании «Жемчужины-1» были найдены шесть полностью сохранившихся глинобитных печей с воздуховодами из керамических труб. В слое золы, заполнявшем одну из печей, обнаружены остатки зерна. На поселении найдены медные монеты, элементы конской сбруи, фрагменты ножей.

Среди керамики, найденной здесь, выделяется парадная посуда: поливные многоцветные орнаментированные чаши местного производства и импортные кашинные (кашин – белая пористая керамическая масса) чаши XIII – первой половины XIV веков.

Особенно интересен стеклянный сосуд, расписанный цветными эмалями, аналоги которому есть среди ближневосточных сосудов второй половины XIII – XIV века.

Поселения позднего средневековья и нового времени представлены шестью памятниками. На двух поселениях от построек сохранилась только известковые заливки полов с очагами и подпольными ямами, сами строения, вероятно, были деревянные. В конце XVIII – XIX века появляются кладки из обработанных камней на глине.

Находки этого времени – турецкие и русские монеты, курительные трубки, незамысловатыми украшениями и медными вещами. Технологические традиции в керамических изделиях претерпевают некоторые изменения, но сохраняются многие формы сосудов, известных еще в золотоордынский период.

Интересен раскопанный на поселении «Ленинское 7» (деревня Аргин XIX века) каменный «бассейн-цистерна» с колодцем в центре. По всей видимости, это было общественным сооружением.

Источник: Пресс-релиз Института археологии РАН. Обзор подготовили: С.Ю. Внуков, И.В. Рукавишникова, А.Н. Хохлов, К.И. Панченко (все - Москва), А.М. Михайлов (Керчь), Ю.П. Зайцев (Симферополь), П.И. Шульга (Новосибирск), Е.И. Нарожный (Армавир).