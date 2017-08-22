В Екатеринбурге откроется региональный парк «Россия – Моя история»

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3 сентября в Екатеринбурге откроется региональный «мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Свердловская область».

Экспозиция парка будет отражать важнейшие события истории Среднего Урала, в том числе заселение и освоение края, индустриальное развитие Свердловской области, основание городов, годы Гражданской войны. Особое внимание будет уделено подвигу жителей Урала в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, парк будет включать в себя галерею знаменитых исторических личностей, внесших весомый вклад в развитие Урала. В их числе будут представлены Василий Татищев, Вильгельм де Геннин, Ермак, Симеон Верхотурский, Акинфий и Никита Демидовы, отец и сын Черепановы, Дмитрий Мамин-Сибиряк и ряд других.

В состав экспозиции парка входит как федеральный, так и региональный контент. В парке представлены исторические периоды Российского государства в четырех разделах: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия - моя история. 1945-2016».

Для создания регионального компонента мультимедийного исторического парка «Россия - Моя история. Свердловская область» областное министерство культуры создало рабочую и экспертную группы, которые выполнили разработку, подготовку и оценку материалов региональной составляющей исторического парка. Они включали в себя ведущих уральских историков и краеведов, представителей музеев и библиотек, регионального Управления архивами, Екатеринбургской митрополии Русской православной церкви.

Источник: Минобр РФ