Вениамин Кондратьев вручил ключи от 113 новых автобусов директорам кубанских школ

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Торжественная церемония состоялась сегодня в Краснодаре накануне краевого педагогического совета. В ней также приняли участие вице-губернатор Анна Минькова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики региона Константин Федоренко.

Новый школьный автобус – символ нового учебного года. Современный, безопасный, оснащенный навигационным оборудованием транспорт – сегодня это жизненная необходимость. Путь ребенка от дома до школы и обратно должен быть, в первую очередь, безопасным, – подчеркнул губернатор.

Всего в 2017 году планируется приобрести 169 школьных автобусов, которые, в том числе будут осуществлять подвоз 50 тысяч детей. Из них 113 транспортных средств были закуплены в рамках государственной программы Краснодарского края "Развитие образования", еще 33 автобуса пополнят автопарк за счет средств федерального бюджета и 23 – в рамках благотворительной помощи.

Напомним, в 2016 году кубанские школы получили 113 автобусов, 46 – в рамках государственной программы Краснодарского края, 40 – за счет средств федерального бюджета, 27 – в рамках благотворительной помощи.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края