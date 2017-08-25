Новороссийск стал лучшим городским округом в крае по подготовке к учебному году

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Диплом за победу в краевом конкурсе на лучшее муниципальное образование по подготовке к новому учебному году главе города Новороссийска Игорю Дяченко вручил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на ежегодном краевом педагогическом совете, который прошёл в Краснодаре.

«Мы выполнили большой объем работ, чтобы подготовить наши школы и детские сады к новому учебному году. Привели в порядок здания, помимо наведения косметического лоска там, где требовалось, отремонтировали кровли, фасады, инженерные сети, санитарные комнаты, актовые залы и пищеблоки. И это далеко не полный перечень того, что было сделано для обеспечения комфортных условий организации учебного процесса», - рассказал глава муниципалитета Игорь Дяченко. Он сообщил, что на подготовку к новому 2017-2018 учебному году было выделено финансирование: из местного бюджета – 12 117 580 руб., краевого бюджета - 63 023 340 руб., средства депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Краснодарского края на эти цели составили 10 202 800 руб. и 7 965 000 руб. соответственно.

Как сообщил И. Дяченко, за летний период, в частности, выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: во всех образовательных учреждениях установлено оборудование для выведения сигнала на «01», в ряде образовательных зданий заменены пожарные лестницы и огнетушители, специальным составом обработаны деревянные конструкции, установлены противопожарные двери.

Для обеспечения антитеррористической защищенности завершена работа по установке видеонаблюдения во всех образовательных учреждениях.

Заменены автобусы с истекшим эксплуатационным сроком. За счет спонсорских средств «Ченомортранснефть» приобретен автобус для СОШ № 23, и 4 автобуса для СОШ 14, 26, 28, 31за счет средств АО «КТК-Р».

Сегодня управление образования города располагает 23 автобусами, которые осуществляют подвоз детей на занятия в школу и на мероприятия. Все автобусы оснащены тахографами и навигационной системой слежения ГЛОНАСС.

В рамках программы «Школа-Дом-Школа» обустраивались пути подхода к 56 учебным учреждениям, работы продолжаются.

Для школьников приобретено почти 80 тысяч экземпляров учебников на сумму около 40 млн. руб.

«Мы полностью готовы к новому учебному году, надеемся хорошая техническая подготовка поможет нашим педагогам и ученикам добиваться высоких результатов в образовании, Новороссийск ими славился всегда», - заявил глава муниципалитета И. Дяченко.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийска