В Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф.Ушакова прошел первый выпуск магистрантов!

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Текущий 2017 год в жизни Морского университета, в четвертый раз признанного Федеральным агентством морского и речного транспорта «Лидером отрасли» среди подведомственных учебных заведений водного транспорта, ознаменован очередным приятным для наших выпускников и значимым для развития транспортного образования событием.

В этом году впервые в истории Университета осуществляется выпуск по программам высшего образования – магистратуры направлений подготовок: «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Информационные системы и технологии», «Экономика» и «Юриспруденция». Все программы указанных направлений ориентированы к профессиональной деятельности в транспортной отрасли: «Экономика и управление предприятием на транспорте», «Экономика морской транспортной отрасли и логистических систем», «Правовое обеспечение управления и финансовой деятельности на транспорте». С красным дипломом окончили Университет 23 выпускника-магистра.

Университет успешно прошел государственную аккредитацию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ по вышеуказанным программам магистратуры, а также по направлениям. которые еще реализуются и планируются к выпуску в 2018 году:

- Профессиональное обучение (транспорт);

- Техносферная безопасность;

- Техника и технологии наземного транспорта.

В этом году возрос спрос на обучения по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. Университет в 2018 году планирует первый выпуск аспирантов с присвоением квалификации «Преподаватель-исследователь». Готовясь к первому выпуску аспирантов, Университет уже сейчас прошел процедуру государственной аккредитации по направлениям подготовки:

- Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта;

- Информатика и вычислительная техника;

- Юриспруденция.

По предварительным итогам приемной компании 2017 года можно сделать вывод, что старт проекта «Большой Университет» прошел успешно. В этом году 280 абитуриентов выбрали транспортные программы среднего профессионального и ускоренного обучения по программам бакалавриата.