В 2017 году на приобретение школьных учебников на Кубани выделено более 550 млн рублей

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Готовность системы образования регионов РФ к началу школьных занятий обсудили в ходе селекторного совещания под председательством Дмитрия Медведева. В мероприятии принял участие губернатор края Вениамин Кондратьев.

По словам Дмитрия Медведева, в этом году за школьные парты сядет около 15,5 млн человек. Это почти на один миллион больше, чем год назад. 1,8 млн учеников пойдут в первый класс.

– Всем им мы должны обеспечить качественное образование, чтобы учиться было интересно и комфортно. От того, какие условия обучения будут созданы, в том числе зависит, какие результаты покажет система образования. Состояние школ – это личная ответственность глав регионов, – подчеркнул премьер-министр.

По его словам, к 1 сентября в стране откроется 76 новых школ, до донца года – еще 94. В них сможет учиться почти 100 тыс. детей.

– Динамика очень неплохая. Столько школ, сколько мы построили за последние два года, не строили никогда. Это школы нового поколения, они появляются во многих регионах, – заметил Дмитрий Медведев.

Он уточнил, что на особом контроле глав субъектов должны находиться как вопросы организации безопасности, так и материально-техническое состояние учебных учреждений.

– Школы, независимо от того, где они находятся, не должны нуждаться в чем либо – учебниках, компьютерах, высокоскоростном интернете, и более фундаментальных вещах – современных спортзалах, столовых, транспорте, – отметил глава правительства.

Вениамин Кондратьев, в свою очередь, подчеркнул, что в этом году на Кубани появится восемь новых школ. После проверок к приему учеников готовы три тысячи образовательных учреждений.

В целом, на подготовку к новому учебному году выделено порядка 1,3 млрд рублей. Так, на приобретение учебников направлено более 550 млн рублей, все ученики края на 100% обеспечены необходимой литературой. Кроме того, на обновление парка школьных автобусов в текущем году из краевого и местного бюджетов направлено 226 млн рублей. На эти средства уже приобретено 113 автобусов. В течение года в образовательные учреждения Кубани передадут еще 56 транспортных средств.

При подготовке к учебному году особое внимание было уделено выполнению противопожарных мероприятий. Все школы края оснащены сигнализациями, тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, акцентировал губернатор.

С 1 сентября 2017 года пропускной режим в образовательных организациях будут осуществлять сотрудники специализированных охранных предприятий, половина из них – представители казачьих охранных организаций.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края