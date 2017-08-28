В казачьих классах региона с 1 сентября будут обучаться 73 тысячи детей

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Об этом Вениамин Кондратьев сообщил журналистам федеральных СМИ.

Губернатор отметил, что в последние годы казаки все активнее участвуют в жизни края – патрулируют улицы, обеспечивают охрану общественного порядка во время проведения крупнейших спортивных мероприятий.

– Сейчас в охране правопорядка участвуют более 1,6 тысяч казаков-дружинников. Но мы понимаем, что возможностей у казачества значительно больше. Поэтому хотим максимально их задействовать в защите социальных объектов. С 1 сентября казаки будут охранять 724 школы, 555 детских садов. Это еще не 100%, но мы к этому стремимся, – заявил глава региона.

По его словам, в казачьих классах Кубани учатся более 63 тысяч детей. С начала нового учебного года их число вырастет еще более чем на 10 тысяч.

Кроме того, с 1 сентября будет открыт новый казачий кадетский корпус в Тимашевске – он станет седьмым по счету в регионе.

– Казачье образование сегодня более чем востребовано, а это едва ли не главный шаг по возвращению в край казачьего уклада жизни, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Подробнее о направлениях деятельности современных казаков и о работе властей с молодежью можно ознакомиться в полном интервью губернатора РИА Новости.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края