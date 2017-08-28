30 августа состоится Общероссийское родительское собрание с Министром образования

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К началу каждого нового учебного года родители школьников приходят с традиционным набором вопросов. Каких изменений ждать, к чему готовиться? Что будет со школьной программой, появятся ли в ней новые предметы и по каким учебникам будет вестись преподавание? Что будет с ЕГЭ и какие экзамены предстоит сдавать выпускникам?

На эти и многие другие вопросы 30 августа 2017 года в ходе IV Общероссийского родительского собрания ответит Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева.

Центральной площадкой для мероприятия в этом году станет Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы "Центр образования №548 "Царицыно", широко известное как «Школа Рачевского».

Диалог традиционно пойдет в формате видеоконференции с включениями из регионов. Также Министр ответит на вопросы, поступившие на сайт Минобрнауки России и через аккаунты Министерства в социальных сетях.

Главным партнером в организации и проведении собрания выступает Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» (НРА).

Источник: Минобр РФ