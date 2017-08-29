ФИПИ начал публикацию методических рекомендаций для учителей на основе анализа результатов ЕГЭ-2017

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Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), начал публикацию методических материалов для учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 года. Материалы доступны для ознакомления на сайте ФИПИ в разделе «ЕГЭ и ГВЭ-11/Аналитические и методические материалы».

Данная работа проводится ежегодно после завершения экзаменационной кампании ЕГЭ, чтобы оказать методическую помощь учителям, а также выпускникам в подготовке к экзаменам с учетом всех изменений, вносимых в контрольные измерительные материалы.

Методические рекомендации публикуются до начала учебного года, чтобы учителя смогли учесть их в своей работе в течение всего года и эффективнее помочь выпускникам подготовиться к ЕГЭ. Методические рекомендации подготовлены руководителями федеральных комиссий разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и содержат характеристику и анализ экзаменационных работ, результатов участников ЕГЭ 2017 года, выявленных затруднений и типичных ошибок.

На сайте ФИПИ опубликованы методические рекомендации по русскому языку, математике, физике, информатике и ИКТ, географии, литературе, биологии, истории, обществознанию и иностранным языкам. В ближайшее время появятся рекомендации для учителей и по остальным предметам ЕГЭ.

Источник: Рособрнадзор