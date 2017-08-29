Традиционный День военно-морских знаний пройдет в Президентской библиотеке

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4 сентября 2017 года в Президентской библиотеке состоится День военно-морских знаний. Мероприятие пройдет в рамках традиционного Форума знаний и будет транслироваться в режиме онлайн на портале Президентской библиотеки в разделе «Прямые трансляции». Начало – в 10:00 по московскому времени.

В этом году ключевые темы встречи посвящены истории и развитию Военно-Морского Флота России. Участникам конференции расскажут о роли и значении Черноморского флота при защите южных рубежей нашей страны, об истории и современном развитии отрасли военного кораблестроения. Также прозвучат сообщения, посвящённые истории легендарного крейсера «Аврора», героической профессии гидрографа и другие.

В конференции примут участие курсанты и офицеры Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, ветераны Военно-Морского Флота РФ, кадеты, студенты вузов Санкт-Петербурга, а также представители Центрального военно-морского музея, Российского государственного архива Военно-Морского Флота, Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга и другие. В режиме видео-конференц-связи к участию приглашены учреждения культуры и учебные заведения ряда субъектов Российской Федерации.

Источник: Президентская библиотека