Всероссийская неделя мониторинга по математике и русскому языку стартует 11 сентября

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С 11 по 19 сентября 2017 года Электронная школа Знаника проводит традиционную Всероссийскую неделю мониторинга. В рамках мероприятия школьники с 2 по 9 класс смогут проверить свои знания по математике и русскому языку, а учителя и администрации образовательных организаций смогут оценить уровень знаний школьников в начале учебного года и более эффективно спланировать учебный процесс.

Генеральным партнером Недели впервые стала Корпорация «Российский учебник», разработавшая комплекс контрольно-измерительных материалов по русскому языку для основной школы и математике и русскому языку для начальной школы.

Всероссийская неделя мониторинга — бесплатное контрольно-диагностическое мероприятие, проводимое Электронной школой Знаника во всех регионах Российской Федерации. В мониторинговых мероприятиях, которые проводились в 2016/2017 учебном году приняли участие более 250 тысяч школьников. Всего на платформе дистанционного образования школьников Знаника зарегистрировано более 130 тысяч педагогов и более 1,25 миллиона школьников.

«Своевременный независимый мониторинг образовательных результатов это не только важный элемент оценки качества образования, но и большая помощь учителю в выстраивании индивидуальной работы с каждым школьником. Мониторинг позволит выявить пробелы в знаниях каждого ученика, а осознание проблемы – это первый шаг к ее решению, то есть к повышению образовательных результатов. Корпорация «Российский учебник» поддерживает инициативы направленные на помощь педагогам в достижении высоких образовательных результатов. Тем более, что запланированный на этот учебный охват нашими совместными со Знаникой мониторинговыми мероприятиями составит около 1 миллиона участников», – говорит Александр Брычкин, генеральный директор корпорации «Российский учебник».

Источник: «Российский учебник»