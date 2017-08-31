30 августа 1918 года произошло покушение на Ленина

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30 августа 1918 года в Москве после митинга на заводе Михельсона был ранен вождь мирового пролетариата. Убить Владимира Ленина пыталась эсерка Фанни Каплан. Дело о покушении было закрыто через три дня, а сама Каплан была приговорена к расстрелу. Однако вопросами о том, что же именно произошло 30 августа, многие задаются до сих пор. Через 20 лет в покушении на Ленина были обвинены Троцкий и Бухарин. Что касается Каплан, имеются воспоминания о том, что ее видели в советских тюрьмах еще в 1930-х годах, что подтверждает красивую легенду о просьбе раненого вождя помиловать Фанни. Историк и журналист Алексей Кузнецов в эфире радио Sputnik рассказал новые подробности загадочного покушения на вождя.

«Каплан везде называют эсеркой, но она никогда не состояла в этой партии. С этим связана одна из загадок этого дела. Действительно, покушение в 1906 году в Киеве из-за которого она оказалась на каторге, и которое предопределило всю ее дальнейшую судьбу, готовили анархисты. На каторге она попадет под влияние очень сильной личности – Марии Спиридоновой. И потом Спиридонова будет лидером левых эсэров, а Каплан будут обвинять в том, что она совершила покушение от имени правых эсэров. На самом деле формально в 1918 году она не состояла ни в одной партии. Зрение у нее сильно ухудшилось с связи с взрывом самодельного взрывного устройства в Киеве, когда готовилось покушение. В результате чего ее полиция и схватила. Она получила сильную контузию, затем уже тюремные доктора определили у нее почти полную потерю зрения. В медицинском заключении была такая фраза: «на почве истерии». Вполне

возможно, что на фоне ее почти полной слепоты, там были несколько разных причин, в том числе, и ее контузия, и ее психическое состояние. А все, кто ее знали, в том числе, и прекрасно относившаяся к ней Мария Спиридонова, говорили, что, конечно, она была человеком, психически неуравновешенным. Вот таких в революции было много, потому что эта подпольная революционная деятельность давала им какое-то ощущение собственной значимости. Ее настоящее имя не Фанни. Имя её Фейга, на идиш это означает "птица". И, видимо, она очень переживала по этому поводу, потому что, если посмотрим на ее немногочисленные фотографии, то у нее действительно такое птичье лицо, нос клювообразный. Она сама себе выбрала имя Фанни, то есть "фиалка". Конечно, эсэры использовали таких людей. Но вот зрение ее - это, конечно, очень сильный аргумент против. Ей действительно, сделали операцию, и зрение ее насколько улучшилось. Она различала крупные предметы и практически ничего не видела в темноте. И это ключевой момент во всей этой истории. От документов следственного дела первых часов - к мемуарам и воспоминаниям участников, через несколько лет сдвигается время покушения. Если шофер и единственный охранник Ленина довольно четко показывает, что минтинг закончился в

ночное время, то через 10 лет в своих мемуарах Гиль серьезно сдвинет это на пораньше. А в официальной версии это будет вообще в 18 часов. И получается полный абсурд, потому что женщина, которая на расстоянии трех шагов нечетко различает предметы, стреляла бы ночью. Следствие было проведено стремительно, поверхностно. Каплан расстреляли моментально, уничтожили даже ее останки. Причем, это быстрое следствие было проведено с феноменальными, не то, что с точки зрения права, а с точки зрения здравого смысла, упущениями. Некоторый подсудимых привозят на воронках, а некоторые приходят своими ногами. И после того, как поддерживающий обвинение нарком просвещения Луначарский попросил у суда для всех подсудимых смертной казни, на трибуне появляется прекрасно известный молодой партийный лидер Николай Бухарин, любимец партии, как его Ленин назовет, и попросит, в порядке общественной защиты, тех товарищей, которые участвовали в преступлении, но потом помогли его раскрыть, Степанова и Коноплеву освободить от наказания. Их освободят. До них доберутся уже в 37-м. А это - матерые, кадровые, профессиональные террористы. И чья рука стреляла в темноте и стреляла довольно точно? Сутолока, темно, и из трех выстрелов два попали», - рассказал историк.