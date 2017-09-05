18 российских вузов вошли в рейтинг университетов мира

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5 сентября британское издание Times Higher Education представило результаты одного из самых авторитетных мировых рейтингов университетов – Times Higher Education World University Rankings (THE). В топ-1000 рейтинга вошли 18 российских университетов. При этом 12 вузов, продемонстрировавших рост в рейтинге, являются участниками Проекта 5-100.

На протяжении последних трех лет университеты – участники Проекта 5-100 входят в тройку лучших российских вузов в рейтинге. В этом году Московский физико-технический институт поднялся на 50 позиций, расположившись в группе 251-300 и заняв второе место среди российских университетов, уступив лишь МГУ им. М.В. Ломоносова. Тройку российских лидеров замыкает Томский политехнический университет, который в этом году совершил резкий скачок на 200 позиций и перешел в группу 301-350.

Еще три университета Проекта 5-100 – НИУ Высшая школа экономики, МИСиС и Самарский университет – переместились в более высокие рейтинговые диапазоны. В этом году Высшая школа экономики продвинулась на 50 позиций и теперь входит в топ-400 мировых университетов, расположившись в группе 351-400. Шесть университетов Проекта 5-100 удержали свои позиции в институциональном рейтинге, несмотря на высокую конкуренцию со стороны набирающих силу азиатских университетов.

Лучший результат среди российских вузов показал МГУ имени Ломоносова, занявший в мировом рейтинге 194-е место (снижение на 6 мест по сравнению с прошлым годом). Он входит в список ведущих 200 университетов второй год подряд.

Первое место в рейтинге университетов мира сохраняет Оксфордский университет. Кембриджский университет поднялся на два места и занял второе место, обойдя Калифорнийский технологический институт и Стэнфордский университет, которые делят третье место.

Дальневосточный федеральный университет впервые в этом году попал в публикуем часть рейтинга в диапазоне 1001+.

По мнению главного редактора рейтинга THE Ф. Бейти, «международная конкуренция нарастает».

- Главные тенденции в этом году - продолжение роста Китая - первое в истории попадание двух вузов в число 30 ведущих - и другие улучшения в сфере высшего образования во всей Азии, - прокомментировал результаты рейтинга THE Ф. Бейти.

Источник: Минобр РФ