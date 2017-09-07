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В Геленджике 13 сентября откроют новый парк

  Его заложили к 80-летию образования Краснодарского края. В ближайшие дни на территории парка  установят 11 деревянных фигур казаков и казачек. Их изготовили мастера резьбы по дереву из подмосковного села Богородское. Росписью фигур занимались преподаватели художественного отделения детской школы искусств Геленджика. 

На то, чтобы «придать цвет» казакам и казачкам, у 8 человек ушло порядка трех недель. Раскрашивали фигуры колерами, а для закрепления цвета сверху покрыли лаком. Также на площади порядка 1,5 га высадили более 300 деревьев, преимущественно хвойных, а также порядка 5 тысяч однолетних цветов. Кроме того, на территории парка установили тематические стенды и художественные полотна, на которых размещена информация об истории развития кубанского казачества. Официальное  открытие парка состоится 13 сентября в День образования Краснодарского края. 

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Образование

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