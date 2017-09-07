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В рамках операции «Внимание дети» и в связи с началом учебного года все госавтоинспекторы Новороссийска проводят в школах города уроки, направленные на закрепление знаний правил дорожного движения и навыков безопасного поведения на дороге.

Занятия проводятся в игровой форме. Каждый инспектор старается придумать для своих подопечных наиболее интересную форму беседы, чтобы самые маленькие участники дорожного движения знали и соблюдали ПДД.

Для снижения детского травматизма, в первые дни учебного года сотрудники Отдела ГИБДД и ОР ДПС Управления МВД России по городу Новороссийску утром встречают учащихся возле школ. Особое внимание также уделяется соблюдению водителями скоростного режима, пересечению пешеходных переходов и правилам перевозки детей.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Управления МВД России по городу Новороссийску