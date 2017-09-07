В России стартует национальный образовательный проект «Всероссийская школьная летопись»

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В информационном агентстве ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная запуску национального образовательного проекта «Всероссийская школьная летопись». Идею поддержали ведущие деятели сферы образования и просвещения

«Всероссийская школьная летопись» – это образовательный проект, в рамках которого школьники смогут в течение года создавать собственные коллективные книги, состоящие из школьных историй, рассказов, стихов, анкет, портретов одноклассников. Один бесплатный экземпляр книги будет поступать в школьную библиотеку, а два храниться в Книжной палате и Российской государственной детской библиотеке. Из книг, написанных одноклассниками, сложится летопись, которая даст обширный материал для исследователей. Сами же книги не только сохранят воспоминания о времени, проведенном в школе, но и помогут учителю решить целый ряд педагогических задач.

Проект получил поддержку Министерства образования и науки Российской Федерации, о чем на пресс-конференции сообщила заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ Ирина Тараданова. «Данный проект является замечательной методической находкой для педагога. <..> С точки зрения Министерства образования и науки – это очень важный и полезный проект, который позволит и разнообразить внеурочную деятельность и наши школьные будни», - сказала Тараданова.

В свою очередь заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Людмила Шепелева, отметила, что рассматривает Всероссийскую школьную летопись как стратегический проект, лежащий в русле государственной политики в области образования: «Летопись очень интересна АСИ, поэтому мы готовы оказать всяческую поддержку проекту: и административную, и методическую, и информационную».

Экспериментальной площадкой для внедрения проекта стал детский лагерь «Артек», где писать общую книгу буду теперь участники каждой смены. По мнению Алексея Каспржака, директора МДЦ «Артек», «Всероссийская школьная летопись» предоставит максимальные возможности для раскрытия творческого потенциала учеников, не сковывая их школьными правилами и не подчиняя общим стандартам:«За этот текст не ставят оценок и не критикуют. Это очень важно, потому что школа не умеет хвалить. Издание книги выступит в качестве лучшей похвалы и признания автора».

По словам учередителя проекта издателя, заслуженного деятеля культуры Сергея Макаренкова, создание общей книги не только формирует и развивает навыки работы в команде, но и увеличивает заинтересованность детей в присутствии в живой реальности, дает им возможность проявить свою индивидуальность и получить признание сверстников. А современная издательская платформа позволит школьникам самостоятельно верстать книгу и формировать издательства в каждом классе. Это означает, что школьники поучаствуют в процессе издания книги на всех этапах и смогут попробовать себя в разных ролях: от автора - до оформителя и издателя.

Один экземпляр каждой книги класса перейдет в школьную библиотеку как часть школьной летописи, один поступит в Российскую государственную детскую библиотеку, один будет передан в Российскую книжную палату.

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина рассказала, что попадание книг летописи на полку национальной библиотеки страны станет большой мотивацией для юных писателей. Также Мария Веденяпина сделала акцент на соревновательной составляющей проекта: «Как решили учредители, по итогам года будет издаваться одна книга, в которой будут собраны лучшие эссе, опубликованные в школьных дневниках».

Президент фонда «Живая классика» соучредитель «Всероссийской школьной летописи» Марина Смирнова рассказала, что в ближайшее время проект стартует с самой северной точки России - города Норильска: “На сегодняшний день о поддержке проекта уже заявило несколько регионов России, но старт все-таки состоится в Норильске и юные норильчане первыми получат изданные книги”.