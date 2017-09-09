Родители стали публиковать открытые письма, адресованные министру образования

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На сайте Наш город Тюмень опубликовано открытое письмо мамы школьников 5-о и 6-о классов и педагога Марины Солотовой, адресованное министру образования и науки Ольге Васильевой. Комментаторы письма поддерживают его автора.

Публикуем текст письма:

«Уважаемая Ольга Юрьевна!

Обратиться к Вам публично меня заставило очередное решение Министерства, которое ввергло в шок всех родителей нынешних школьников с 1 по 6 класс: ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОГЭ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ в 2020 г. То есть, сдавать этот экзамен предстоит нынешним шестиклассникам.

Решение принято, о нем официально объявлено. На днях СМИ распространили информацию о том, что Вы, Ольга Юрьевна, на встрече с молодыми учеными в рамках Восточного экономического форума признались в том, что ждете результатов экзамена с ужасом. Уверяю Вас, что Ваш ужас не идет ни в какое сравнение с ужасом, который предстоит пережить нам, родителям, нашим детям, руководителям и учителям средних школ России. К родительскому ужасу о результатах экзамена прибавится еще ужас по поводу необходимости дополнительных затрат, которые станут для нас неизбежными.

Работаю с детьми с 1980 года. За это время мне не встретилось ни одного выпускника школы, который сдал бы экзамен по иностранному языку без участия репетитора. Методики преподавания этого предмета, уровень подготовки педагогических кадров, программы, учебники просто не позволяют детям знать язык на уровне, который позволял бы сдать экзамен. Возможно, где-то в Москве есть школы (СРЕДНИЕ, а не языковые), которые дают такой уровень, но, повторю, за почти 40 лет работы с детьми я ни разу не встречала такого ребенка. И даже не слышала о нем.

Я одна воспитываю дочь и сына, учеников 6 и 5 классов соответственно. То есть нам уже предстоит пройти через тот ужас, который Вы нам приготовили. Я неплохо зарабатываю, однако точно знаю, что не смогу выделить из своего семейного бюджета сумму, которая позволит моим детям получить документ об окончании 9 класса. В Тюмени она на сегодняшний день составила бы не менее 8000 рублей в месяц. Через 2 года эта сумма наверняка значительно увеличится, ибо спрос диктует предложение, а в том, что спрос резко возрастет, сомнений нет. Абсолютное большинство родителей страны к таким тратам не готовы. А те, кто готов, уже давно учат детей иностранным языкам в специальных школах и у репетиторов, и эти дети сдадут экзамен по собственной воле, не зависимо от того, будет он обязательным или нет.

Не сомневаюсь в том, что знать язык — хорошо. Но Вы, как учитель (Вы ведь учитель?) не можете не понимать, что начинать надо не с проверки, а с учения. Вам же не придет в голову сначала написать проверочный диктант, а потом начать учить русский язык? Сначала сдать вступительный экзамен по математике, а потому начинать учить таблицу умножения? Почему же в случае с иностранными языками вы своим решением ставите нас, родителей, и наших детей в такую абсурдную ситуацию? Учебники и методики, которые не учат, остались прежними. Учителя тоже. Количество часов не изменилось. За счет каких ресурсов наши дети должны вдруг приобрести знания, позволяющие сдать экзамен?

На самом деле такой ресурс есть. И именно он наверняка будет использован, и Вы наверняка о нем знаете. Уровень требований для прохождения минимального порога экзамена опустится до «ниже плинтуса». В таком случае вопрос: а что тогда мы проверяем? Ради чего будем тратить очень немалые бюджетные деньги, нервы и здоровье детей, родителей, учителей? Почему нельзя делать выводы, основываясь на годовых оценках? Почему, наконец, не ограничиться ВПР, которые, кстати, существуют с одной целью — ввести Вас в заблуждение? Истинная картина уровня знаний, которые дает школа, Вам все равно недоступна. Хотя бы потому, что к результатам ВПР не прилагается статистика по количеству учащихся, занимающихся у репетиторов.

Так с какой целью вводится обязательный государственный экзамен по иностранным языкам? Если эта цель — улучшение уровня преподаваний языка в школе, то она таким путем недосягаема. Уровень преподавания может подняться только там, где начинают с создания программ подготовки кадров, эффективных учебников и условий для преподавания. А условия есть там, где учитель учит, не тратя больше половины своего времени на подготовку отчетов и статистических данных, количество которых в последние несколько лет перешагнуло все разумные пределы. Условия там, где нагрузка учителя позволяет ему готовиться к уроку, полноценно отдыхать и повышать свой профессиональный уровень, что в последние годы стало невозможным в принципе. Я не думаю, что открою Вам тайну: исполнение майских указов президента в части доведения заработной платы учителя до средней по региону обеспечивается, главным образом, увеличением нагрузки. Чаще всего эта нагрузка не позволяет не только качественно готовиться к урокам, но и элементарно выспаться. Условия — это не больше 10 человек в группе изучения иностранного языка, что в большинстве школ страны нереально в принципе. С 1 января 2016 года из санитарных правил исключен норматив, устанавливающий обязательное наличие в классе не более 25 учеников. В классах, в которых учатся сегодня мои дети, по 34 ученика, и это не предел, т. е. группы иностранного языка вмещают по 17 человек и более. Нельзя учить язык в таких группах, это знает любой специалист.

Может быть, целью такого решения является желание министерства знать реальную картину уровня знаний? Для этого достаточно промониторить количество детей, занимающихся в языковых школах. Даже официальная цифра, без учета тех, кто учит язык у частных репетиторов скажет обо всем. Это — количество учащихся, которых не устраивает уровень знаний, предлагаемый средней школой.

Кто, кроме репетиторов и владельцев частных школ иностранного языка выиграет от обязательного ОГЭ?

С 2015 года в ряде регионов страны идет очередной эксперимент на наших детях: изучение второго иностранного языка с 5 -го класса средней школы. Эксперимент, который завершится неудачей. Потому что любой преподаватель языка скажет, что 1 (один) час в неделю для изучения этого предмета не имеет смысла. Любой преподаватель скажет, что если у школы есть возможность (деньги, специалисты, время) для введения дополнительного часа занятий, то разумнее отдать его на изучение первого языка, потому что знать один иностранный язык лучше, чем не знать два.

Главный вопрос, который волнует меня, а вместе со мной огромное количество родителей школьников: почему подобные решения принимаются без участия нас, родителей? Ведь главными заказчиками образовательных услуг являемся именно мы. Почему мы вынуждены платить своим здоровьем, а главное — здоровьем своих детей за идеи, которые ничем хорошим для нас и для наших детей не заканчиваются? Почему у нас нет права выбора?

Уважаемая Ольга Юрьевна! Мы устали от ежегодных изменений в системе образования. Учеба в школе превратилась в испытание наших нервов и платежеспособности. Мы хотим, чтобы наши дети шли в школу с радостью, учителя — с удовольствием и желанием научить, а мы не замирали от ожидания очередного решения министерства. Ни одно из решений последних лет этому не способствует».

Сообщает педсовет