Граждан  допризывного возраста в течение недели будут учить десантному мастерству в частях ВДВ

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Военнослужащие одной из войсковых частей ВДВ дислоцированной в Костромской области в течение недели будут обучать десантному мастерству граждан допризывного возраста из военно-патриотических объединений, клубов, кадетских корпусов, юнармейских и казачьих отрядов Костромской области.

В ходе учебно-ознакомительных занятий, которые начались 10 сентября 2017 года, десантники продемонстрируют участникам сбора порядок выполнения упражнений по строевой, тактической, медицинской и огневой подготовке. Посещая воинскую часть, каждый участник ознакомится с порядком размещения военнослужащих, уяснит, как десантники распределяют время на боевую подготовку и отдых.

Практические занятия будут проводиться на территории Ивановского соединения ВДВ. На занятиях дети под руководством организаторов попробуют стрелковое оружие десанта, изучат порядок маскировки огневой позиции, проведут разведку целей наблюдением.

На заключительном этапе представители допризывного возраста поучаствуют в практической игре «Зарница», где все полученные навыки у десантников команды граждан допризывного возраста смогут применить для достижения победы.

Источник: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации