Курсанты перевернули страницу самого большого календаря в городе

/Образование/

Курсанты и выпускники Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, являющиеся членами литературно-патриотической организации «Шхуна ровесников», а также первокурсники, только готовящиеся стать «Шхунатиками», под руководством Сидорова И.М. и его помощника Осьмухи Е.А. провели операцию «Перекладка каменного календаря».

В 1971 году Новороссийский комсомол совместно с ветеранами Великой Отечественной Войны стали инициаторами выкладки календаря на сопке Долгой под Братской могилой (на 64 человека), показывающим количество лет со дня освобождения города Новороссийска от нацистских захватчиков.

С 2005 года курсанты, состоящие в «Шхуне ровесников», или как еще их называют «Шхунатики»1, реализуют операцию «Перекладка каменного календаря» на горе, таким образом переняв эстафету. В этот же год вся экспедиция отметила, что Братская могила на сопке Долгой была сильно разрушена. Так родилась идея взять шефство над этим значимым для всего города местом. И к 2007 году место захоронения 64 солдат после большого похода со строительными материалами было приведено в порядок. И с тех пор курсанты вместе с Сидоренко И.М. следят за состоянием Братской могилы и регулярно заменяют флаги Новороссийска и «Шхуны ровесников» на новые.

На протяжении 5 лет члены организации, взаимодействуя с городскими архивами, восстановили имена солдат, захороненных в этом месте. И в 2012 году при поддержке Панченко С.В., депутата Городской Думы и проректора университета, Шхунатики смогли установить памятные плиты с именами захороненных солдат, а также восстановить флаг-памятник поэтам в районе Братской могилы, павшим в Войне, в память о Павле Когане (поэт, погибший в Новороссийске и захороненный в данной могиле).

Также, участвуя в Бессмертном полку – 2017, в начале колонны Морского университета курсанты понесли штандарт с именами павших с Братской могилы, что стало определённой предпосылкой к зарождению новой операции. Однако основной целью всех членов Шхуны также остается поиск фотографий 64 бойцов и поиск их родственников, чтобы пригласить их почтить память свой предков.

Именно поэтому в преддверии дня города курсанты и выпускники Морского университета совершили восхождение на гору, переложили календарь с цифры 73 на цифру 74 и почтили память 64 солдат на Братской могиле. Такая операция – большой труд, особенно после нескольких часов подъема в горы с увесистыми рюкзаками с водой, инструментами и краской, но как признаются ребята: «Это наш долг. И оно того стоит». И самое важное, что желание нести вахту памяти не угасает даже в связи с выпуском, появлением собственной семьи и детей. А те, кто лишь готовятся вступить в ряды Шхунатиков, уже в полной мере ощутили ту ответственность, которую возложили на себя, и с полной готовностью принимают ее.