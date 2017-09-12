О жизни и деятельности Феликса Дзержинского – в электронных материалах Президентской библиотеки

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11 сентября 2017 года исполняется 140 лет со дня рождения советского политического деятеля Феликса Эдмундовича Дзержинского. В фонде Президентской библиотеки можно ознакомиться с электронными материалами, рассказывающими о его жизни и деятельности. Это оцифрованные копии изданий начала XX века, кадры кинохроники, фотографии, видеолекции, а также копии художественных произведений, посвящённых первому руководителю первого советского органа государственной безопасности – Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

«Фигура Феликса Эдмундовича Дзержинского – знаковая для истории России ХХ века», – считает кандидат исторических наук, сотрудник кафедры новейшей истории России института истории СПбГУ Илья Ратьковский. Его развернутая видеолекция «Неизвестный Дзержинский», доступная на портале Президентской библиотеки, посвящена ранним этапам становления личности и формированию взглядов «железного Феликса», его окружению, деятельности во главе органов государственной безопасности и работе над развитием страны, восстанавливающейся после революции.

Феликс Дзержинский происходил из знатного рода, уходящего корнями в XVII век, и состоял в родстве с национальным польским поэтом XIX века Юлиушем Словацким. Он хорошо знал музыку и поэзию, учился в одной из лучших гимназий Российской империи в Вильно, которую в свое время посещал другой государственный деятель – Пётр Аркадьевич Столыпин. Несмотря на строгие нравы, царившие в этом учебном заведении, гимназию отличала высокая активность подпольных революционных кружков, что отчасти и повлияло на выбор жизненного пути Дзержинского.

Оценки личности Дзержинского крайне противоречивы: его называют и красным палачом, и рыцарем революции, и человеком с горячим сердцем. Потеряв от рук уголовников старшего брата, Дзержинский в 1919 году стремился получить пост наркома РСФСР, чтобы наладить службу милиции по борьбе с бандитизмом. Получив должность, Дзержинский на какое-то время вовсе отменил практику смертной казни. 17 января 1920 года Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров приняли постановление «Об отмене применения высшей меры наказания (расстрела)». В дальнейшем Дзержинский возобновил применение её только в трёх случаях: должностное преступление, бандитизм и шпионаж.

На службе председателем Совнархоза Дзержинский работал над развитием металлургии, тяжёлой промышленности и составлением плана индустриализации. Фактически, явление НЭПа было обязано Дзержинскому своим рассветом в 1920-е годы. Документы, касающиеся деятельности на разных государственных постах, широко представлены в фонде Президентской библиотеки: это и «Переписка с комитетами и комиссарами воинских частей о контрреволюционной деятельности командного состава» 1918 года, и «Доклад народного комиссара путей сообщения тов. Дзержинского на конференции Союза железнодорожников 3 декабря 1923 года» и многое другое.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с уникальным изданием 1927 года «Ф. Э. Дзержинский. Три последних речи», в которую вошли стенограммы выступлений Дзержинского на посту председателя Всероссийского совета народного хозяйства, состоявшихся незадолго и в день его кончины, 20 июля 1926 года. Из докладов следует, что «железный Феликс», до того поборовший детскую преступность и беспризорность, наведя порядок в правоохранительных органах молодой Советской республики, в течение 1924–1926 годов изучал хозяйство, экономику СССР и пытался изменить систему бюрократии. Он говорил: «Надо сократить волокиту, бумагомарание, поток документов, в котором мы тонем. Надо перестроить работу, уничтожить ненужные бюрократические звенья, возложить больше ответственности на непосредственно выполняющих работу. Нужно сделать, чтобы не было такой бюрократической системы, когда мы не знаем что делаем, а знают это бумажки в наших портфелях». Дзержинский подчёркивал: «Нам кажется, чтобы организовать какое-то дело достаточно взять бумагу, сесть в свой кабинет и написать: „принять энергичные меры“, „изыскать средства“ и так далее. Не учреждения действуют, а люди работают в учреждениях. Должна быть чёткость и ясность, кто за что персонально отвечает, личная ответственность. Бесконечная коллегиальность, комиссии, совещания и т. д. превратились в помеху. Очень много времени уходит на совещания и комиссии. Сокращая их, мы расширяем систему личной ответственности. Нужно, чтобы нас не дёргали туда-сюда, и мы не дёргали других».

В фонде Президентской библиотеки представлены материалы, которые позволяют своими глазами увидеть Феликса Дзержинского. Это не только многочисленные фотографии из фонда Президентской библиотеки, но и кадры кинохроники, где он показан в окружении своих соратников, видных деятелей революции во время похорон В. И. Ленина, на II Всесоюзном съезде и т. д.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки