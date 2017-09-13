В Государственном морском университете им. адмирала Ф.Ф.Ушакова прошла школа лидерства и актива для первокурсников

/Образование/

Управление воспитательной работы совместно с молодёжной организацией и Советом студенческого самоуправления Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова провели серию встреч и мастер-классов для курсантов, поступивших на первый курс.

На протяжении всех 42 лет лет с момента образования Морского университета воспитательная работа занимала одно из важнейших мест в общей работе ГМУ. Ведь именно благодаря руководителям различных направлений, научных объединений и клубов курсантская жизнь становится еще насыщеннее и интереснее. Кроме того, ежегодно курсанты благодаря активной работе Управления воспитательной работы, начным руководителям из числа профессорско-преподавательского состава и молодёжной организации приносят своей родной альма-матер множество наград, кубков и побед будь то на городском, краевом, всероссийском и даже международном масштабе.

Для новых членов курсантской семьи рассказали историю Морского университета, показали множество клубов по интересам, научных обществ и объединений, в которых они смогут заниматься бесплатно, реализуя самые смелые планы и собственный потенциал в нужно русле.

Шоу-группа «Терра», занимающая призовые места во всех конкурсах, в которых принимает участие, знаменитый оркестр ГМУ, театральный кружок, показывающий собственные постановки, танцевальная группа «Цвет моря», без которой не обходится ни одно мероприятие, DJ-клуб для любителей современной электронной музыки, обучение игре на гитаре, Волонтёрский центр «Транспортные волонтёры», не однократно оказывающий помощь в Университете и городе и реализующий проект на федеральном уровне, патриотические проекты, о которых знают и говорят во всем крае и стране, самая «взрослая» патриотическая организация «Шхуна ровесников» , Совет студенческого самоуправления, изъявляющий собственный запрос на реализацию своих проектов, научные общества, которым не чужды искусственный интеллект, нейронные сети и многие другие передовые в настоящий день области науки и техники – все это лишь верхушка айсберга для всех желающих развиваться в разных направлениях и с курсантской скамьи ковать собственное будущее, шагая далеко в перед и приобретая новые знания и умения.

И самое главное – это инициатива курсанта, желающего не только принимающего участие в существующих мероприятиях и объединениях, но создавать собственные проекты и набирать свою команду для реализации.