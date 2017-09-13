/Образование/

Новороссийский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета пополнился новыми студентами

Новороссийский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета пополнился новыми студентами, 93 первокурсника очной формы обучения приступили к занятиям. 

1 сентября они получили студенческие билеты. Сейчас происходит планомерная адаптация первокурсников к новым условиям социализации и образовательному процессу в вузе. 12 сентября они стали участниками первого городского мероприятия в статусе студентов НИ(Ф) МГЭУ на Параде первокурсников. Ожидаемое для них событие - Посвящение в студенты, к которому идёт тщательная подготовка.

В настоящее время продолжается дополнительный набор абитуриентов на заочную форму обучения по следующим направлениям : экономика, юриспруденция, психология, таможенное дело. Адрес : Коммунистическая 36, телефон приёмной комиссии 8617-64-20-26.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Образование

Просмотров: 69 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Сбербанк опроверг сообщение о переводе дебетовых карт в овердрафтные

На Кубани выступит испанский органист Даниэль Сальвадор

Новороссийский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета пополнился новыми студентами

Британская премьера фильма «Матильда» состоится в Лондоне в рамках «Недели российского кино»

Поклонская добавила несколько капель в "переполненную чашу" министра культуры

Хостел Новороссийск