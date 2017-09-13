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Новороссийский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета пополнился новыми студентами, 93 первокурсника очной формы обучения приступили к занятиям.

1 сентября они получили студенческие билеты. Сейчас происходит планомерная адаптация первокурсников к новым условиям социализации и образовательному процессу в вузе. 12 сентября они стали участниками первого городского мероприятия в статусе студентов НИ(Ф) МГЭУ на Параде первокурсников. Ожидаемое для них событие - Посвящение в студенты, к которому идёт тщательная подготовка.

В настоящее время продолжается дополнительный набор абитуриентов на заочную форму обучения по следующим направлениям : экономика, юриспруденция, психология, таможенное дело. Адрес : Коммунистическая 36, телефон приёмной комиссии 8617-64-20-26.