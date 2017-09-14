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Профессор Кембриджского университета провела мастер-класс в Краснодаре

13 сентября Краснодарский государственный институт культуры посетила профессор Кембриджского университета (Великобритания) Разия Султанова.

Она приехала в Краснодар впервые с мастер-классом о музыкальном образовании в Великобритании. Речь на нем шла о методике выявления и обучения музыкально одаренных детей.

На встрече присутствовали педагоги института культуры, краснодарских школ искусств, а также иностранные студенты КГИК. После своего выступления Разия Султанова пообщалась с учащимися из разных стран.

В этот же день она посетила занятие кафедры хореографии, где ей представили народный танец - лезгинку.
Разия Султанова – профессор музыкального факультета Кембриджского университета, автор многих уникальных исследований по культуре Азии, директор исследовательской группы ICTM по изучению музыки тюркских культур, вице-президент Международного Совета по традиционной музыке (ICTM) при ЮНЕСКО.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры

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Категория: Новости / Образование

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