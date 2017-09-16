Виват гадемарины! Виват Россия!

/Образование/

16 сентября 2017 года в Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф.Ушакова состоялось торжественное вручение курсантских билетов первокурсникам, поступившим на высшее и среднее профессиональное формы обучения, а также ученикам Навигацкой школы.

По многолетней традиции первым для всех участников тождества выступил профессор Кондратьев Сергей Иванович, ректор Морского университета, отметив что выпускники и даже учащиеся ГМУ востребованы не только в городе, но и в крае, стране, торговом флоте всего мира и военно-морском флоте России. Поздравить ребят с одним из самых важных событий в жизни и пожелать попутного ветра в учебной и творческой деятельности также пришли Дяченко Игорь Алексеевич, глава города-героя Новороссийск, Ситников Сергей Яковлевич, председатель Краснодарского регионального отделения Всероссийского Движения поддержки Флота, и Перекотий Максим Вячеславовоич, курсант 4 курса Факультета эксплуатации водного транспорта и судовождения, и.о. Председателя Совета студенческого самоуправления.

Так же тождественное построение по случаю вручения курсантских билетов посетил Пётр I со своими фрейлинами, выход которого ознаменовался троекратным «УРА!» всем большим строем первого курса. После чего состоялось торжественное произнесение клятвы курсанта, обязывающее каждого прилежно учиться, выполнять все предписания и устав и не порочить честь своего мундира.

По окончании клятвы для всех первокурсников наступал самый волнительный момент - вручение долгожданного курсантского билета. Каждый поворот и движение руки все виновники торжества отрабатывали практически месяц на строевой подготовке и волновались до самого последнего момента. Но, как и подобает курсантам, с честью и достоинством, приняв курсантский билет и присягу, все вернулись в строй.

По ежегодной традиции для всех участников и гостей мероприятия выступил лауреат фестиваля «Спасская башня» - оркестр Морского университета под руководством Черкезова Руслана Ибришевича совместно с танцевальным коллективом «Цвет моря»

И в самом конце более 1300 курсантов прошли торжественным маршем. Стройные ряды, чёткий шаг и серьезные лица. Родители не узнавали своих детей, которые еще совсем недавно были школьниками.

Новым членам курсантской семьи остается лишь пожелать 7 футов под килем не только на протяжении всего периода обучения, но и в течение всей жизни!

Источник: пресс-служба университета