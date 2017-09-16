В Краснодаре учителя просят помочь смертельно больному выпускнику

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17-летнему Никите Никифорову поставили страшный диагноз - Саркома Юинга.

Жители Краснодара пытаются собрать деньги на лечение одиннадцатиклассника Никиты Никифорова.

- У Никиты рак. Очень сложная форма. Сначала (как и заведено в России) его долго лечили от «чего-то другого», а потом поставили страшный диагноз: Саркома Юинга подвздошной кости 3 стадии. Надо собрать около 8 миллонов рублей - и Никита сможет отправиться на лечение в Израиль (в России его лечить отказались)! Сумма большая, и сбор идёт очень медленно! Легче всегда помогать малышам, хорошеньким, румяным, а тут парень взрослый, казалось бы... Но он всё уже понимает, и от этого ещё страшнее! - рассказала бывшая учительница Никиты Галина Агарвал.

К сбору денег подключились коллеги Галины – учителя из других школ. Зарплата у преподавателей небольшая, все скинулись, кто сколько смог, а также сделали репосты в соцсетях в надежде, что как можно больше людей узнает о тяжелобольном мальчишке и поможет ему.

- 14 сентября Никите начали последний курс химиотерапии, после которого сдерживать здесь в России опухоль некому .А Израиль дает шанс на полное выздоровления! Собрать на операцию осталось 7 338 347 рублей, но после переговоров с израильской клиникой для Никиты первичный депозит составил 4 764 800 рублей, рассказала волонтер Ольга Башаримова, которая помогает семье Никиты Никифорова в сборе средств.

Одноклассникам, учителям и просто неравнодушным жителям Краснодара удалось насобирать часть денег, но требуется еще 3,5 миллиона рублей. Эту сумму нужно собрать до 20 сентября.

Уважаемые читатели! Каждый и вас может помочь Никите. Сделать это можно, перечислив на счет любую сумму. Реквизиты для сбора средств:

Номер карты Сбербанк: 4817 7600 7732 6951

Никифоров Никита Анатольевич

Кошелёк в PayPal: alenanechaevaval@gmail.com (оформлен на маму)

Яндекс Деньги: 410015558454876

Телефон мамы Никиты - Алены +7-903-457-37-34!

Источник: https://news-r.ru/news/krasnodar_krai/145434/