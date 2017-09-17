Рособрнадзор презентовал модель устной части ГИА-9 по русскому языку

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в период с 28 сентября по 8 октября проведет широкомасштабную апробацию модели итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов. В преддверии апробации специалисты ведомства рассказали на пресс-конференции в Ситуационно-информационном центре Рособрнадзора, что будет представлять из себя устный экзамен.

Устное собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. Планируется, что прохождение итогового собеседования в дальнейшем станет для выпускников девятых классов допуском к государственной итоговой аттестации.

При разработке экзаменационной модели была проведена большая и сложная работа. Пилотная апробация двух моделей устной части ГИА по русскому языку, устного собеседования с преподавателем и компьютерной формы экзамена, проводилась в октябре 2016 года в Московской области, Республике Татарстан и Чеченской Республике. Участие в ней приняли около 1,5 тысяч обучающихся.

По итогам апробации и общественно-профессионального обсуждения была доработана модель устной части ГИА, представляющая собой собеседование обучающегося с преподавателем. Ее широкомасштабная апробация будет проведена осенью 2017 года в 19 регионах РФ.

«Итоги первой апробации определили, что именно по этой модели устного экзамена более эффективно идти дальше. После ее новой широкомасштабной апробации будет приниматься решение о возможности введения устного экзамена в штатный режим», - сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Руководитель федеральной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку Ирина Цыбулько рассказала, что устный экзамен будет нацелен на проверку навыков спонтанной речи – на подготовку участнику будет даваться около минуты.

Модель итогового собеседования по русскому языку включает следующие типы заданий:

1) чтение текста вслух;

2) пересказ текста с привлечением дополнительной информации;

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;

4) диалог с экзаменатором-собеседником.

Все тексты для чтения, которые будут предложены участникам собеседования, - это тексты о выдающихся людях России, таких как первый космонавт Юрий Гагарин, знаменитый хирург Николай Пирогов, наши современники Доктор Лиза (Елизавета Глинка) и доктор из Красноярска, который в сложных условиях провел операцию и спас жизнь ребенку.

«Вы помните слова президента России Владимира Путина о том, что движение страны вперед определяют люди. Мы будем говорить о людях и читать тексты о людях, которые жили и живут среди нас. Это люди, которые составляют славу нашей страны», - рассказала Ирина Цыбулько.

На выполнение работы каждому участнику будет отводиться около 15 минут. В процессе проведения собеседования будет вестись аудиозапись.

Оценка выполнения заданий работы будет осуществляться экспертом непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям с учетом соблюдения норм современного русского литературного языка.

В настоящее время ведется работа по внесению изменений в действующий Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в части регламентирующей организацию и проведение итогового собеседования по русскому языку.

Планируется, что итоговое собеседование выпускники 9 классов будут проходить в своих школах. Оцениваться оно будет по системе «зачет»/«незачет».

Участие регионов в апробации итогового собеседования в этом году добровольное и его результаты не будут влиять на допуск учащихся к ГИА-9 в 2018 году.

Ирина Цыбулько отметила, что разработанная модель итогового собеседования не имеет аналогов в мировой практике и выразила надежду, что педагогическое сообщество примет активное участие в ее обсуждении.

Демонстрационный вариант заданий итогового собеседования по русскому языку будет опубликован 5 сентября на сайте Федерального института педагогических измерений - fipi.ru.