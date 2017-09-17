Переходящее знамя Президента России вернулось на Дон

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Воспитанникам Шахтинского генерала Я. П. Бакланова казачьего кадетского корпуса в Ростовской области уже во второй раз вручили знамя Президента России.

Знамя вручил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества А.Д. Беглов.

В церемонии вручения знамени приняли участие Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе В.В. Устинов и губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев.

Кадеты Шахтинского генерала Я. П. Бакланова казачьего кадетского корпуса уже во второй раз одержали победу во Всероссийском смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский корпус».

- Конкурс был жесткий, все кадетские корпуса мощные. Но победа остается только за теми, кто может хорошо и слаженно работать в коллективе. Получить знамя второй раз - значит подтвердить неслучайность успеха, - заявил А.Д. Беглов.

- Есть такая профессия - Родину защищать. И не секрет, что большинство из вас выберут военные профессии. Это великое дело, основанное на традициях донского казачества, преемниками которого вы являетесь, - сказала кадетам О.Ю. Васильева.

В свою очередь В.В. Устинов поздравил воспитанников корпуса с победой в конкурсе и пожелал им дальнейших успехов во имя родного края.

Источник: Минобр РФ