«Новое поколение» в Краснодарском крае обсудит российские методы воспитания и обучения

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Делегаты программы «Новое поколение» из разных стран мира в рамках конференции «Общественно-государственное партнерство в развитии гражданского образования и воспитания детей и молодежи» смогут познакомиться с российскими методами воспитания и обучения. Конференция пройдет на базе Всероссийского детского центра «Орленок» с 19 по 24 сентября.

Молодые специалисты сферы образования, медиа, связей с общественностью из стран СНГ, Восточной и Западной Европы, Ливана примут участие в международном детско-молодежном проекте «Мы хотим жить в мире».

Деловая программа визита пройдет во Всероссийском детском центре «Орленок». Делегаты программы «Новое поколения» обсудят проекты межкультурного взаимодействия, ознакомятся с международными программами «Орленка», связанными с детской дипломатией, поговорят об опыте «Орленка» в направлении инклюзивного образования, особенностях воспитания и обучения. Большое внимание в программе уделено проблеме мира. В рамках мероприятий и открытых уроков, посвященных Международному дню Мира, иностранные гости смогут поговорить с детьми о культуре, традициях и обычаях своих народов. Участники программы «Новое поколение» посетят семинар на тему «СМИ как основной способ межкультурного взаимодействия и распространения идей мира» и поделятся профессиональным опытом с детьми.

Делегаты поучаствуют в одном из самых трогательных событий - акции «Журавлик Мира», которая состоится на набережной.

Культурная программа включает обзорную экскурсию по Всероссийскому детскому центру «Орлёнок», посещение строящихся объектов - детский лагерь «Олимпийская деревня», музей спорта и концертный зал «Амфитеатр», а также водную прогулку в акватории центра.

Завершится проект «Мы хотим жить в мире» торжественным ужином, где все участники смогут подвести итоги работы и обменяться впечатлениями.