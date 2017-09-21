Топ-10 деятелей российской лженауки 2017 года от антропогенез.ру и Фонда «Эволюция»

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Завершился 1-й этап (полуфинал) ежегодной премии «Почетный Академик ВРАЛ» - этап выдвижения кандидатов в Академики Врунической Академии Наук ( ВРАЛ). Как Вы помните, каждый год антропогенез.ру и Фонд «Эволюция» награждает 3-х деятелей, внесших ( по мнению авторов премии) выдающийся вклад в развитие российской лженауки.

Выдвижение кандидатур проводилось в наших сообществах в ВК и FB с 27 августа по 20 сентября. Вчера наша избирательная комиссия проанализировала более 500 комментариев и подсчитала голоса, отданные Вами за более 90 кандидатур. Глаза наши разбегались от такого изобилия мракобесов – и из 20 самых популярных мы отобрали 10. Ведь в Академии ВРАЛ место только самым достойным!

На 2-м этапе Вы должны определиться и отдать голос за единственного кандидата. Не спешите, подумайте и примите осознанное решение!

Тройка лучших определится 14 октября, а победитель будет избран голосованием Жюри на форуме «Ученые против мифов-5» 21 октября

Итак, встречайте топ-10 деятелей российской лженауки 2017 года

(не в порядке значимости / популярности, а по алфавиту).

Алфеев Григорий Валериевич

Митрополит Иларион, богослов, председатель диссертационного совета по теологии. Заведующий кафедрой теологии Национального исследовательского ядерного института «МИФИ» (2012 год). Внес неоценимый вклад в появление кафедр теологии в российских ВУЗах. Сторонник обязательного преподавания религии с 1 по 11 класс. Развивает научный метод, основанный на личностном опыте веры.

Глоба Павел Павлович

Советский и российский астролог. Президент Ассоциации Авестийской Астрологии, ректор Астрологического института. Автор множества несбывшихся прогнозов.

Жданов Владимир Георгиевич

Собриолог, конспиролог, телегонщик и целитель. Борец с мировым закулисьем и насаждаемыми им алкоголизмом и курением. Академик РАЕН

Катющик Виктор Григорьевич

Фрико-физик. Направления исследований: свойства материи, технологии НЛО, гравитация, искусственный интеллект, бестопливная энергетика. Автор "Адекватной теории гравитации". Опровергатель теории Большого взрыва. Художник-сюрреалист

Клёсов Анатолий Алексеевич

Автор «ДНК-генеалогии», пропагандируемой им в качестве новой науки, изучающей миграции популяций и генетическую историю человечества. Утверждает, что Русская равнина - прародина человечества. Вследствие некорректности теоретических основ «ДНК-генеалогии», её методов и выводов, эта концепция признана научным сообществом псевдонаучной.

Ковех Ольга Григорьевна

Терапевт, главный врач ВИЧ-диссидентских групп и сообществ. Отрицает ВИЧ, вирусный гепатит, пневмоцисту, а также пользу вакцинации (ибо вакцины – это клеточный яд). Лично консультирует ВИЧ-положительных людей по вопросам здоровья в ВИЧ-диссидентских группах.

Прокопенко Игорь Станиславович

Заместитель генерального директора по документальным и публицистическим проектам телекомпании «РЕН ТВ», автор и продюсер проектов «Территория заблуждений», «Самые шокирующие гипотезы», «Военная тайна». Автор серии лженаучных книг, вышедших общим тиражом более 500 тыс. экземпляров.

Савельев Сергей Вячеславович

Российский учёный, заведующий лабораторией развития нервной системы ФГБНУ Научно-исследовательского института морфологии человека ФАНО. Высказывания и книги Сергея Савельева неоднократно критиковались специалистами за большое количество фактических ошибок и некорректность выводов.

Тюрин Анатолий Матвеевич

Заведующий лабораторией геологии и геофизики ОО «ВолгоУрал-НИПИгаз», кандидат геолого-минералогических наук. Сторонник лженаучной «Новой Хронологии». Автор множества наукообразных статей, охватывающих широкий круг тем: от лингвистики до популяционной генетики.

Эпштейн Олег Ильич

Член-корреспондент РАН по отделению физиологии, генеральный директор компании «Материа Медика», производящей разнообразные гомеопатические средства («Анаферон», «Импаза» и др.), автор множества гомеопатических патентов и монографий. Компания готовит к внедрению «скрытую гомеопатию» от ВИЧ, ДЦП, эпилепсии и аутизма.

*Мнение редакции может не совпадать с мнением экспертов антропогенез.ру и Фонда «Эволюция»