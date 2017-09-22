Геленджичане выиграли краевой туристский слёт педагогов

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Соревнования прошли в хуторе Гуамка Апшеронского района. В них приняли участие команды из 32 муниципалитетов края. Геленджик представляли педагоги детско-юношеского центра «Росток».

В течение трех дней участники боролись за победу в различных спортивных и конкурсных соревнованиях.

Так, в первый день для капитанов команд была организована мультигонка на комбинированной дистанции, включающая этапы туристской техники, велосипедного триала, горной техники преодоления препятствий, а для 4 спортсменов из команды – скалолазание на естественном рельефе в лично-командном зачёте.

Вечер первого дня завершился для участников турслета проверкой на артистизм. Команды в песнях, стихах и танцах представляли свои города.

С особой силой развернулась борьба во второй день на контрольно-туристском маршруте. Это кросс-поход, который включал в себя 5 этапов: подъём с жумаром, траверс на скользящем карабине, спуск дюльфером с организацией командной страховки, определение точек по азимуту и навесная переправа.

Также в рамках туристического слета прошли соревнования по спортивному ориентированию.

Команда геленджикских педагогов на каждом этапе турслета показала высокие результаты и в итоге заняла I место в общекомандном зачете. Кроме того, геленджичане заняли 7 первых мест и 3 вторых в личном первенстве.