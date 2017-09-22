Павел I: русский Гамлет или деспот на троне

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1 октября 2017 года исполняется 263 года со дня рождения императора Павла I (1754–1801). Материалы фонда Президентской библиотеки дают редкую возможность разобраться в его противоречивой личности.

Сын Петра III и Екатерины II представляет большой интерес для историков, являясь темой постоянных дискуссий. Одни искренне считают его тираном, другие – реформатором, пытавшимся хоть в чём-то модернизировать Россию на европейский манер.

Детство императора было непростым. Как говорится в книге 1902 года«Павел I: Его семейная жизнь, фавориты и убийство» Ф. В. Каратова, «Павел был в детстве премилый характер, со всеми задатками будущего хорошего человека: он был умён, откровенен, добродушен, прилежен, старателен, а дурное воспитание сделало из него хитрого, замкнутого, мрачного, строгого и деспотического человека…». «Детство Павла было весьма печально, а воспитание его было ещё того хуже».

Павел I вступил на престол с искренним желанием сделать всё для процветания народа, с готовыми проектами реформ, которые, по его мнению, должны были «исцелить» Россию, дать новое направление её политической и государственной жизни. В 1788 году, Павел, во избежание государственных переворотов и интриг, разработал «Акт [о престолонаследии] утверждённый в день... коронации [Павла I]» (напечатан в 1797 году). Документ исключал возможность отстранения от престола законных наследников. В акте содержалось также важное положение о невозможности восшествия на российский престол лица, не принадлежащего к православной церкви. Закон Павла I, определявший порядок передачи высшей государственной власти в России, действовал вплоть до 1917 года.

В области финансов – молодой монарх полагал, что доходы государства принадлежат государству, а не государю лично. Он требовал согласовывать расходы с надобностью государства. Павел приказал переплавить на монеты часть серебряных сервизов Зимнего дворца, уничтожить до двух миллионов рублей ассигнациями для сокращения государственного долга. Указом о трёхдневной барщине запретил работу крестьян в выходные дни. Также император издал распоряжение о восстановлении университета в Прибалтике (в Дерпте, нынешнем Тарту) и открыл в Санкт-Петербурге Медико-хирургическую академию, немало школ и училищ.

Деятельность Павла была разносторонней, он по-своему глубоко любил Россию и хотел её процветания, только не вполне умел этого добиться. Ведь в пору его взросления Екатерина близко не подпускала сына к участию в обсуждении государственных дел.

При этом, как писал Николай Шильдер в своём историко-биографическом очерке 1901 года «Император Павел Первый»: «Новое царствование с первых же дней сделалось отрицанием предыдущего; роскошный, пышный двор императрицы преобразился в огромную кордегардию». Неудачными оказались попытки нового монарха реформировать армию и государственный аппарат по лекалам прусской военной системы и прусского полицейского государства. Реформы Павла в этой области вызвали противодействие как со стороны высшей администрации, так и низов: слишком жестоки были репрессии против генералитета и среднего офицерства, что подтверждает электронная копия сборника «Высочайшие приказы государя императора Павла I. 1800–1801 годов». Случалось, что были «уволены в один день: трое полных генералов, трое генерал-лейтенантов, 9 майоров, 68 обер-офицеров гвардейских полков, 90 унтер-офицеров и одного Преображенского полка 120 человек! Не сказано, за что». Введение неудобной армейской формы по прусскому образцу вызвало ропот среди военнослужащих.

Однако в ряде мемуаров периода правления Павла можно найти и другое отношение к нововведениям в армии. Например, в «Записках графа Е. Ф. Комаровского» автор, русский генерал от инфантерии, вспоминает: «Образ нашей жизни офицерской после восшествия на престол императора Павла совсем переменился. При императрице Екатерине II мы помышляли только, чтобы ездить в общество, театры, ходить во фраках, а теперь с утра до вечера на полковом дворе; и учили нас всех, как рекрут».

Когда Павел вступил на престол, ему пошёл уже 43-й год, половину своей жизни он провёл в тревожном ожидании короны, поскольку опасался, что его может постичь участь отца, убитого по приказу Екатерины в Ропше. Эта семейная драма исходно напоминает сюжет шекспировского «Гамлета», что дало основания некоторым исследователям называть Павла «русским Гамлетом».

Автор выпущенного в Петербурге в 1899 году биографического очерка Евгений Шумигорский «Павел I (1754–1801)», писал: «Суровое, даже жестокое, соблюдение дисциплины и порядка казалось Павлу необходимым и для того, чтобы обезопасить себя от заговоров, которых он стал чрезвычайно бояться, после того, как желание Екатерины устранить его от престола указало ему опасность, угрожавшую ему даже в среде собственной семьи».

Оценку действиям самодержца можно найти в электронной копии сборника«Материалы для биографии императора Павла I», изданного в Лейпциге в 1874 году: «Глубокая, закоренелая ненависть ко всему, что учреждено Екатериною, делало его порывы ещё вреднее и опаснее; <…> а паче всего страсть к экзерцициям (устар.военные тренировки) и запальчивая взыскательность за малейшие ошибки <…> восстановили против него войско и всё дворянство». Письма императора Павла, сборники указов, заключенные договоры, воспоминания придворных, биографические исследования и многие другие материалы из фонда Президентской библиотеки отражают нараставшее в обществе недовольство правлением императора Павла.

Заговор против него стал созревать и готовиться практически с первых дней правления. В ночь с 24 на 25 марта 1801 года император был убит заговорщиками в своей новой резиденции – Михайловском замке в Петербурге.

«Погиб полномочнейший властелин величайшей державы в свете, человек, рождённый с весьма хорошими способностями, довольно хорошо образованный и с благородными побуждениями. Почему все эти качества не спасли его от погибели? Потому что первым качеством человека должно быть умение управлять своими страстями, и тогда только он может управлять другими. Гораздо большее число заговорщиков и гораздо осторожнее ведённый заговор не мог бы преуспеть в этом убийстве, если бы не было на то общего молчаливого согласия всей столицы, общего желания всей России», – говорится в раритетном издании Теодора Шимана 1902 года «Убиение Павла I и восшествие на престол Николая I».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки.