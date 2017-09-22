ЕГЭ перестал быть острой темой для граждан

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Эксперты сферы образования констатировали существенное снижение критики в отношении единого государственного экзамена. Результаты и перспективы итоговой аттестации в школе представители законодательных и исполнительных органов власти, общественных организаций, родители и стобалльники ЕГЭ обсудили в рамках круглого стола Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты Российской Федерации.

По словам председателя комиссии Михаила Погосяна, первые годы «горячая линия» Общественной палаты разрывалась от количества звонков, критических замечаний и вопросов, которые задавали сами школьники, их родители. «Больше 10 тысяч вопросов. ЕГЭ был одной из самых горячих тем. В этом году поступило только 150 обращений от родителей и школьников. Если раньше было большое количество «надрывных» вопросов, то в этом году их практически нет», - рассказал он.

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Татьяна Синюгина поблагодарила коллег за совместную работу и отметила, что изменению отношения к ЕГЭ способствовала большая системная работа по совершенствованию, как процедуры, так и содержания контрольных измерительных материалов.

«Сегодня экзамен воспринимается не как некая чрезвычайная ситуация, близкая к бедствию, а как вполне нормальный, закономерный процесс оценки тех знаний, которые получили наши дети, и результат той работы, которая была проведена», – заключила Татьяна Синюгина.

Подводя итоги прошедшей экзаменационной кампании, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев рассказал о технологических аспектах, работе по внедрению устной части в ГИА-9 по русскому языку и констатировал, что экзамен за последние четыре года устоялся. «Нет никаких аномалий, нет серьезных изменений в средних баллах по предметам», - констатировал он.

Также он обратил внимание на положительную динамику в результатах экзамена. «Второй год подряд мы говорим об уменьшении количества ребят, не преодолевших минимальные пороги, в этом году тенденция сохранилась. При этом растет доля высокобалльников», - рассказал Анзор Музаев.

Представитель Общественной палаты России Михаил Погосян отметил, что система ЕГЭ приобрела устойчивый характер. Большая работа проделана Минобрнауки России, Рособрнадзором, при участии Общественной палаты. «Вопросы сегодняшнего дня касаются того, как совершенствовать саму процедуру, сделать ее более комфортной для школьников», - сказал он.