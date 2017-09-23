ПОДБРОШЕННОГО В БЭБИ-БОКС МЛАДЕНЦА ХОТЯТ УСЫНОВИТЬ НЕСКОЛЬКО КРАСНОДАРСКИХ СЕМЕЙ

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Им предстоит пройти «Школу приемных родителей».

Несколько краснодарских семей захотели усыновить младенца, которого мать поместила в бэби-бокс больницы скорой медицинской помощи день назад.

- Прежде чем взять ребенка в семью, людям необходимо пройти «Школу приемных родителей» и собрать определенный пакет документов, - сообщили в управлении семьи и детства города Краснодара.

Как выяснилось, в Краснодаре немало желающих взять приемного ребенка. Все семьи стоят в очереди. К примеру, сейчас подошла очередь семей, которые получили заключения комиссии в конце 2015-начале 2016 годов.

Ранее «Регионы» сообщали, что новорожденного поместили в бэби-бокс в ночь на 21 сентября. По словам медиков, ребенок здоров. Одежды и записки при нем не было.

Источник: https://news-r.ru/news/krasnodar_krai/147258/