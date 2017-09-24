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В Севастополе пройдёт  научно-практическая конференция, посвященная ракетно-артиллерийскому вооружению

С 27 по 29 сентября в Севастополе на базе Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова (ЧВВМУ) пройдет II Всероссийская научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского, специального вооружения и морской техники».

Цель конференции — обмен научным, практическим опытом и определение основных направлений развития и совершенствования процесса применения и эксплуатации ракетно-артиллерийского, специального вооружения и морской техники в современных условиях.

На конференции планируется проведение пленарного заседания, а также работа секций корабельного ракетного и артиллерийского вооружения, специального вооружения ВМФ и других.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Образование

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