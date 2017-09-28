Всероссийский археологический съезд соберет ученых со всей страны
Со 2 по 7 октября в Барнауле и алтайском городе Белокуриха пройдет V (XXI) Всероссийский археологический съезд, в рамках которого археологи и историки со всех концов страны обсудят результаты самых значимых археологических проектов последних лет и перспективы дальнейшей работы.
В форуме будут участвовать около 900 археологов, представляющих институты РАН, вузы, музеи, органы охраны памятников и другие организации из 80 городов России, а также из 20 других стран – в том числе США, Германии, Франции, Польши, Великобритании, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Украины и других.
Археологические съезды в России проводилсь с 1869 года. Традиция прервалась в 1914 году и была возобновлена в 2006 году. В этом году организаторами съезда стали Алтайский государственный университет, Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск), Институт археологии РАН (Москва) и Институт истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург).
Съезд откроется пленарным заседанием, где ученые из Института археологии и этнографии СО РАН, ранее совместно с коллегами открывшие новый вид человека - знаменитых "денисовцев" - расскажут о последних данных по истории заселения Евразии.
Ученые Института археологии РАН представят результаты раскопок в Московском Кремле, благодаря которым удалось проследить этапы заселения исторического центра столицы, начиная с домонгольской эпохи и заканчивая XVI-XVIII веками, и восстановить облик одного из древнейших монастырей Московской Руси – Чудова монастыря.
Кроме того, будут представлены итоги комплексного исследования палеолитических памятников Горного Дагестана, позволяющих ввести в периодизацию истории человека на территории нашей страны новую эпоху – эпоху олдована, и сдвинуть дату появления предков человека на территории России более чем на 1 миллион лет.
Затем участники съезда начнут работу в секциях, которые будут посвящены самым разнобразным темам: от исследования палеолита до археологии Нового времени, от использования новых физических методов до практики защиты археологических памятников от черных копателей.
Всего состоится 14 секций:
Формирование и развитие культурных традиций в палеолите и мезолите.
Культурные процессы в неолите.
Проблемы археологии бронзового века.
Античная археология Причерноморья и Северного Кавказа.
Культурно-исторические процессы в раннем железном веке и средневековье.
Археология средневековой Руси.
Археологическое изучение городов.
Кочевые культуры Алтая и Центральной Азии.
Проблемы изучения первобытного искусства.
Междисциплинарные подходы и палеоэкологические реконструкции в археологических исследованиях.
Современные направления исследований в антропологии.
Теория, методика и историография археологических исследований.
Компьютерные технологии и геоинформационные системы в археологии.
Сохранение археологического наследия в России.
Категория: Новости / Образование