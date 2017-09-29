Всемирный банк: Школьное образование в глобальном кризисе

/Образование/

Школьное образование в глобальном и глубоком кризисе. Согласно докладу Всемирного банка, свыше 60% учеников начальной школы в развивающихся странах не обладают минимальными навыками. И это при том, что дети стали проводить в школе больше времени. С 1950 года в развивающихся странах среднее время обучения выросло с 2-х до 7 лет. Но многие за это время так и научились правильно сосчитать сдачу в магазине или прочесть медицинский рецепт. Получается, что часто дети находятся в школе, но не учатся, говорится в докладе Всемирного банка. И как следствие этой проблемы – это низкое качество рабочей силы и недостаток сотрудников с образованием. Все проблемы в сфере образования идут от того, что у нас недооценен труд педагогов, заявил в эфире радио Sputnik проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Сергей Мясоедов.

«Если мы говорим о докладе Всемирного банка, то понимать его результаты надо с оценкой всех тех социально-экономических процессов, которые происходят в мире. А в мире продолжается поляризация: бедные страны становятся беднее, а богатые - богаче. Соответственно, в бедных странах происходит деградация сферы, связанной с медициной и с образованием. В данном случае низкое качество средней школы в большинстве стран Азии, Африки и так далее коррелируется тем, что их экономическое положение в последние два десятилетия постоянно ухудшается. Вторая проблема - мы потеряли фокус. Мы всё время говорим о новых технологиях, о возможностях интернета, это правильно. Но мы забываем, что в школе есть центральная фигура - это учитель. Во всех этих странах, как, впрочем, и в нашей стране, учителя зарабатывают мало. Реформа школы во всем мире должна начинаться с поддержки личности учителя, потому что любые бюрократические планы, перераспределения ресурсов, в условиях, если учитель учит по-старому, если постоянно не повышает свою квалификацию, если он не пользуется уважениям в обществе, любые реформы остаются на бумаге, остаются потемкинскими деревнями. И весь мир сейчас начинает постепенно это понимать», - рассказал эксперт.

По его словам, поддерживать личность учителя необходимо по трем направлениям: достойная зарплата, повышение квалификации и отмена бесконечных проверок.

«Учитель не может быть нищим. Не хлебом единым жив человек, но если учитель голодный, думать о высоком ему тяжело. Заработная плата учителя должна расти параллельно заработной плате инженеров, военных и т.д., это проблема проблем. Три мирных профессии в мире - врач, учитель, строитель, и эти профессии общество всегда должно поддерживать. Второе, учителя нужно готовить. Учитель средней школы должен иметь доступ к повышению квалификации. Ему должны постоянно давать возможность подпитки, через конференции, через обсуждения, через специальные формы переподготовки.

Ибо, если учитель не умеет, учит так, как он учил 30-40 лет, мы не получим реформу школы. Третий момент, это бесконечные проверки. В нашей стране наплодилось дикое количество чиновников от образования! Среднюю школу непрерывно проверяют, причем, с одной стороны, проверки, которые

ориентированы на развитие средней школы, с другой, проверочные инструменты на запоминание из каменного века. И учитель между этим мечется, он утратил самостоятельность, а, между тем, сверху, из научно-исследовательских окологосударственных институтов реформу школы не вытянешь. Реформу школы могут сделать только учителя, профессиональные педагоги. Надо делать на них ставку, надо поднимать престиж профессии, надо поднимать финансирование, надо готовить учителей. В этом светлое будущее нашей нации», - отметил эксперт.

Источник: Sputnik