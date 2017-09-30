На Кубани наградили лучших педагогов дошкольных образовательных организаций

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29 сентября 2017 года, в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е.Д. Фелицына состоялась церемония награждения лучших педагогических работников дошкольных образовательных организаций края.

Более 200 педагогов из 44 муниципальных образований подали заявку на участие в этом престижном смотре возможностей и достижений.

На премию из краевого бюджета выделено 3 000 000 рублей. Победителям состязания – 60 педагогам – установлено денежное поощрение в 50 000 рублей каждому.

Отбор участников провели эксперты краевых комиссий. Они оценивали методические, творческие работы, представленные педагогами, учитывали нетрадиционные формы работы с семьёй, культуру общения педагогов, имиджевые составляющие и другое.

Церемонию награждения провел исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края К.А. Федоренко.

Он поздравил педагогов с победой в конкурсе, вручил дипломы и цветы, пожелал успехов в дальнейшей педагогической деятельности и поблагодарил за высокие достижения в области дошкольного образования.

Поздравляем наших победителей!



Автор фотографий- фотокорреспондент газеты "Кубанские новости" Юрий Ходзицкий

Источник: Минобр Краснодарского края