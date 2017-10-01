Три цвета урока

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В интернет-ресурсе "Педсовет" в канун дня учителя опубликованы интересные приемы педагогического мастерства. Думается, они будут интересны и родителям, и учителям.

Шестому классу,

Чтоб эмоционально зарядить,

Показал видео, когда они были еще пятым.

Гикали, крякали и хрюкали,

Глядя на себя:

Вот оно – их Естественное Состояние!

Любое другое состояние детей на уроке,

Без иллюзий и благодушия, -

Неестественное.

И чтобы их в это стояние поставить,

Необходима сила учителя –

Насилие.

Сознательная дисциплина,

Уважение к учителю –

Это лукавство школьных гуманистов.

Из уважения к учителю

Сидеть неподвижно и слушать

Сознательно?

Лучше уж прямо сказать:

- Закрой рот!

Чем рассуждать о сознательности.

За четверть века, конечно,

Не было у меня ни одного урока,

Чтоб они сидели и слушали.

Урок – это когда можно

Говорить друг с другом,

Передвигаться и работать вместе.

И я думал раньше, что

Разговоры вполголоса с соседом –

Это естественно для них и непринужденно.

Принужденно! Если говорить –

То во весь голос, не с соседом и

Совсем о другом.

Даже этому надо учить,

Проявляя насилие -

Я перестал стесняться этого слова.

Итак, есть два режима урока:

Молчать и слушать, и

Говорить шепотом.

Первый – вполне себе Школа,

Но длится он минут десять,

И слушать не меня – а друг друга.

Второй – настоящая Мастерская,

Где каждый занят своим делом,

Можно говорить и ходить по классу.

Красный лист на доске –

Молчать и Слушать,

Стоп! Красный цвет светофора.

Зеленый лист –

Говорим! Молчать запрещается, -

Полный ход!

Одним трудно бывает молчать,

Другим – говорить,

Почти всем - переключаться.

Есть еще Желтый свет –

Тихо работаем сами:

Читаем книгу, решаем задачи.

Вот так я понимаю Дисциплину:

Если в Школе все время горит красный свет,

То у нас – зеленый и желтый, по преимуществу.

Строгие учителя смеются уже –

Им не нужны светофоры,

У них – все и всегда.

Три цвета –

Для тех, кто не хочет,

Чтобы весь урок дети сидели по струнке.

Три цвета –

Три вещи, которым мы должны научить:

Говорить, Слушать, Работать самостоятельно.

Источник: https://pedsovet.org/beta/article/tri-cveta-uroka