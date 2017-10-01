Три цвета урока
В интернет-ресурсе "Педсовет" в канун дня учителя опубликованы интересные приемы педагогического мастерства. Думается, они будут интересны и родителям, и учителям.
Шестому классу,
Чтоб эмоционально зарядить,
Показал видео, когда они были еще пятым.
Гикали, крякали и хрюкали,
Глядя на себя:
Вот оно – их Естественное Состояние!
Любое другое состояние детей на уроке,
Без иллюзий и благодушия, -
Неестественное.
И чтобы их в это стояние поставить,
Необходима сила учителя –
Насилие.
Сознательная дисциплина,
Уважение к учителю –
Это лукавство школьных гуманистов.
Из уважения к учителю
Сидеть неподвижно и слушать
Сознательно?
Лучше уж прямо сказать:
- Закрой рот!
Чем рассуждать о сознательности.
За четверть века, конечно,
Не было у меня ни одного урока,
Чтоб они сидели и слушали.
Урок – это когда можно
Говорить друг с другом,
Передвигаться и работать вместе.
И я думал раньше, что
Разговоры вполголоса с соседом –
Это естественно для них и непринужденно.
Принужденно! Если говорить –
То во весь голос, не с соседом и
Совсем о другом.
Даже этому надо учить,
Проявляя насилие -
Я перестал стесняться этого слова.
Итак, есть два режима урока:
Молчать и слушать, и
Говорить шепотом.
Первый – вполне себе Школа,
Но длится он минут десять,
И слушать не меня – а друг друга.
Второй – настоящая Мастерская,
Где каждый занят своим делом,
Можно говорить и ходить по классу.
Красный лист на доске –
Молчать и Слушать,
Стоп! Красный цвет светофора.
Зеленый лист –
Говорим! Молчать запрещается, -
Полный ход!
Одним трудно бывает молчать,
Другим – говорить,
Почти всем - переключаться.
Есть еще Желтый свет –
Тихо работаем сами:
Читаем книгу, решаем задачи.
Вот так я понимаю Дисциплину:
Если в Школе все время горит красный свет,
То у нас – зеленый и желтый, по преимуществу.
Строгие учителя смеются уже –
Им не нужны светофоры,
У них – все и всегда.
Три цвета –
Для тех, кто не хочет,
Чтобы весь урок дети сидели по струнке.
Три цвета –
Три вещи, которым мы должны научить:
Говорить, Слушать, Работать самостоятельно.
Источник: https://pedsovet.org/beta/article/tri-cveta-uroka
Категория: Новости / Образование