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Три цвета урока

В интернет-ресурсе "Педсовет" в канун дня учителя опубликованы интересные приемы педагогического мастерства. Думается, они будут интересны и родителям, и учителям.

Шестому классу, 
Чтоб эмоционально зарядить, 
Показал видео, когда они были еще пятым.

Гикали, крякали и хрюкали, 
Глядя на себя:
Вот оно – их Естественное Состояние!

Любое другое состояние детей на уроке, 
Без иллюзий и благодушия, - 
Неестественное.

И чтобы их в это стояние поставить, 
Необходима сила учителя – 
Насилие.

Сознательная дисциплина, 
Уважение к учителю – 
Это лукавство школьных гуманистов.

Из уважения к учителю 
Сидеть неподвижно и слушать 
Сознательно?

Лучше уж прямо сказать:
- Закрой рот!
Чем рассуждать о сознательности.

За четверть века, конечно, 
Не было у меня ни одного урока, 
Чтоб они сидели и слушали.

Урок – это когда можно 
Говорить друг с другом, 
Передвигаться и работать вместе.

И я думал раньше, что 
Разговоры вполголоса с соседом – 
Это естественно для них и непринужденно.

Принужденно! Если говорить – 
То во весь голос, не с соседом и 
Совсем о другом.

Даже этому надо учить, 
Проявляя насилие - 
Я перестал стесняться этого слова.

Итак, есть два режима урока:
Молчать и слушать, и 
Говорить шепотом.

Первый – вполне себе Школа, 
Но длится он минут десять,
И слушать не меня – а друг друга.

Второй – настоящая Мастерская, 
Где каждый занят своим делом,
Можно говорить и ходить по классу.

Красный лист на доске – 
Молчать и Слушать, 
Стоп! Красный цвет светофора.

Зеленый лист – 
Говорим! Молчать запрещается, - 
Полный ход!

Одним трудно бывает молчать,
Другим – говорить, 
Почти всем - переключаться.

Есть еще Желтый свет – 
Тихо работаем сами:
Читаем книгу, решаем задачи.

Вот так я понимаю Дисциплину:
Если в Школе все время горит красный свет, 
То у нас – зеленый и желтый, по преимуществу.

Строгие учителя смеются уже – 
Им не нужны светофоры, 
У них – все и всегда.

Три цвета – 
Для тех, кто не хочет, 
Чтобы весь урок дети сидели по струнке.

Три цвета – 
Три вещи, которым мы должны научить:
Говорить, Слушать, Работать самостоятельно.

Источник: https://pedsovet.org/beta/article/tri-cveta-uroka

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Категория: Новости / Образование

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