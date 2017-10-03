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В Новороссийском институте (филиале) Московского гуманитарно-экономического университета состоялось «Посвящение в студенты». Этот праздник традиционно ежегодно проходит в начале учебного года для первокурсников очной формы обучения.

В этом году он прошёл в клубе «Максимус». 93 студента разных направлений обучения пополнили дружную студенческую семью филиала. Первокурсники подготовили интересные творческие презентации, показали в своих выступлениях как они представляют себе свою будущую профессию и с какими трудностями они столкнулись в первые недели обучения. Студенческий совет и старшекурсники с гордостью за свой вуз приветствовали и напутствовали первокурсников, предлагали им пройти испытания, для того, что бы стать студентом Новороссийского института (филиала) МГЭУ. На празднике присутствовали представители администрации филиала, преподаватели, родители студентов, а так же гости из отдела по делам молодёжи г. Новороссийска.

В Новороссийский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета до 11.11.2017г. продолжается дополнительный набор абитуриентов на заочную форму обучения по следующим направлениям: экономика, юриспруденция, психология, таможенное дело. Адрес: Коммунистическая 36, телефон приёмной комиссии 8617-64-20-26.