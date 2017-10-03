4 октября в Анапе стартует Всероссийский этап Всероссийской Спартакиады допризывной казачьей молодежи

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4 октября 2017 года на площади «Главная» ВДЦ «Смена» состоится торжественная церемония открытия Всероссийского этапа Всероссийской Спартакиады допризывной казачьей молодежи.

В соревнованиях примут участие более 300 кадет из 11 войсковых казачьих обществ России. Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи проходит в два этапа - регионально-войсковой и всероссийский. Детский оздоровительно-образовательный центр «Смена» в городе Анапе собрал победителей первого этапа, показавших лучшую подготовку в каждом из одиннадцати реестровых казачьих войск.

Программа мероприятия включает в себя 16 состязаний спортивной и интеллектуальной направленности, в числе которых соревнования по армейскому рукопашному бою, верховой езде, пулевой стрельбе и ориентированию на местности. В интеллектуальный блок включены конкурсы на лучший видеоролик, стенгазету, викторина на знание истории казачества, конкурс эссе.

Кроме спортивных и интеллектуальных состязаний до 16 октября для кадет запланированы экскурсии по Краснодарскому краю, военно-полевые учения, просмотры патриотических фильмов.

Источник: Пресс-служба МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ)